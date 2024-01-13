iPhone鍵盤藏實用功能　快速鍵設定教學一文看清　4步學識超方便

許多人經常使用 iPhone 鍵盤打字聊天，但是可能不知道 iOS 鍵盤暗藏著不少實用功能，比方說能夠幫你自動修正錯字、在輸入句子結尾標點或換行時，自動將之後的英文字標示成大寫，又或是點兩下空格鍵自動輸入句號等功能，雖說這些預設功能的目的是能加速用戶打字的效率，不過如果平時用不到，或者在特定情況下造成打字上的困擾，其實能自行到設定 App 中來開啟和關閉。



如何設定 iPhone 鍵盤快速鍵？

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步驟1. 首先， 進入「設定」應用程式。

步驟2. 再來點選「一般」選項。

步驟3. 接著， 選擇「鍵盤」。

步驟4. 在此頁面即可開啟或關閉鍵盤的自動修正、自動大寫、句號快速鍵等功能。

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