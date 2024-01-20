實用教學｜如何建立Google Passkey密碼金鑰？ 完整教學一文看清

在 Apple、Google 及微軟紛紛響應通用的無密碼登入標準之下，Google 宣佈全面導入 Passkey 密碼金鑰，以提供比傳統密碼更便捷安全的登入方式，由於 Passkey 是儲存於用戶的裝置中，因此可透過裝置上的指紋、臉部識別或 PIN碼來進行登入認證，同時避免密碼外洩的問題。舉例來說，藉由 Google Passkey，當我們要在 Windows 桌機或手提電腦上登入 Google 帳號時，直接透過同一組 Windows Hello 進行認證即可，再也不用兩步驟認證或是拿起手機點選登入，流程更為順暢。但要注意的是，公司或學校的 Google Workspace帳號，目前尚未開放這項功能。



▼▼▼如何建立Google Passkey（密碼金鑰）並登入？▼▼▼

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步驟1.在要使用 Passkey 的電腦上打開 Edge 或 Chrome 瀏覽器，登入 Google 帳號之後，點擊頭像並選擇「管理你的 Google 帳戶」。

步驟2.進入「安全性」的項目，在「您登入Google的方式」當中點選「密碼金鑰」。

步驟3.由於我們尚未設定密碼金鑰，因此這裡需先透過傳統方式進行登入，點選「繼續」。

步驟4.進入密碼金鑰的管理頁面，點擊「使用密碼金鑰」。

步驟5.接著按下「完成」。

步驟6.接著點選下方的「＋建立密碼金鑰」。

步驟7.按下「繼續」以完成密碼金鑰的設定程序。

步驟8.由於本例電腦原先已設有 Windows Hello 的 PIN碼保護，故直接鍵入 PIN碼進行驗證即可。

步驟9.至此畫面，就完成了本機裝置的 Google 密碼金鑰建立，按下「完成」。

步驟10.回到密碼金鑰管理頁面，可看到已新增了一台裝置，如果怕混淆也可按筆形圖示自訂名稱，或按X刪除該裝置。

步驟11.日後若要在該電腦上登入 Google 帳戶時，則會出現使用密碼金鑰確認登入的提示，按下「繼續」。

步驟12.輸入該電腦的 PIN碼即可快速登入。但建議僅在個人裝置上使用，否則知道 PIN碼的用戶皆能登入你的 Google 帳號。

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