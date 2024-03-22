豐澤4月特賣場開倉、搶劈價iPad﹑家電﹑Galaxy手機｜2024年豐澤開倉特賣場又再次展開，根據以往經驗，入場可以找到 iPhone﹑Samsung Galaxy 手機﹑iPad﹑手提電腦﹑各類家電等，大量產品劈價優惠。想早一步入場掃一平貨，就要先進行登記，以下分享 3 步簡單登記，豐澤4月特賣場開倉入場資格方法。



豐澤4月特賣場開倉同樣會在荃灣周氏商業中心3樓舉行，由即日起可以在豐潭 App 中進行登記，想在首日VIP會員專屬時段入場，就要使用易賞錢會員進行登記。開倉清貨的貨品，大多會以極低的折扣出倉，而當中包括陳列品、整修品或退換品等。

由於陳列品、整修品或退換品都沒有保養﹑退貨服務，因此建議買家入手前，需先考慮個人使用需要，以及盡量檢查產品的狀態，是否在可接受範圍之內。

特賣場詳情



舉行日期：4月5日～4月14日

舉行時間：早上11:30～晚上8:00

每日購物時間名額： 1,350 個 (每位會員可攜同一位朋友到埸)

地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

登記時間：3月22日～31日23:59



3步登記豐澤特賣場

上次開倉活動優惠產品回顧👇👇

很多限量產品數量極少，很快售罄。

👇現場直擊！特賣場開售重點數碼產品、家電（各產品價錢請點按圖放大參考）👇

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🖥MacBook、手提電腦類別

+ 41

📱手機、iPad、智能手錶、相機類別

+ 30

🎧耳機、喇叭及電視影音類別

+ 15

📺家電及美容類別

+ 8

+ 55

其他類別