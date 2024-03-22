iPhone被指壟斷市場Apple再惹官非｜3個熱門app成起訴關鍵佐證｜Apple繼早前iCloud、App Store被指壟斷市場，近日Apple再被指iPhone壟斷手機市場而面臨訴訟，其中3個Apple的功能更成為關鍵證據。



今年Apple大排長「壟」，多個產品都面臨壟斷市場的訴訟。繼早前iCloud、App Store被指壟斷市場，近日當家花旦iPhone又惹壟斷訴訟。昨日(3月21日)，美國司法部以違反《反壟斷法》起訴Apple，指Apple建立封閉系統壟斷手機市場，其中3個熱門應用程式及功能更被列為關鍵佐證。

起訴關鍵1｜iMessage差別對待



Apple允許 iPhone 用家之間以iMessage發送高像素照片和影片，對如果對方使用的是Android平台gadget，發送的多媒體文字不僅速度較慢，更帶有顆粒感。雖然去年年底Apple態度軟化，提高與Android 手機通訊的品質標準，但批評人士認為，iPhone以iMessage向Android 手機發送短訊時，對話方塊顯示的是綠色氣泡(Green bubbles)，而非與iPhone用家通訊的藍色氣泡(Blue bubbles)，是在製造階級分化。

起訴關鍵2｜Apple Pay 獨家授權



Apple Pay改變了現代人的付款方式，將用家的信用卡與 iPhone 的內部技術綁定在一起，使支付更加方便和安全，Apple亦在每筆交易收取少量費用。指控稱Apple Pay 是唯一可以在iPhone 使用此技術付款的方式，因Apple以安全為由，禁止第三方應用程式存取 iPhone 進行行動支付的晶片，吸引打算「轉會」到競爭對手的消費者繼續使用iPhone，同時剝奪了用戶享受第三方錢包所能提供的好處和創新。

Apple Pay功能(Apple)

起訴關鍵3｜禁止iPhone用戶使用第三方應用程式商店



想要在iPhone/iPad 下載應用程式，用家只能透過 Apple的應用程式商店，即使是同一個程式，大多都與Android 版本不相容。Apple雖然聲稱是為了防止垃圾郵件和有害應用程式，然而美國司法部認為，此舉逼使應用程式受到嚴格限制、被收取高昂的30% 佣金之餘，更限制了競爭。

Apple的App Store (Apple)

今年Apple多個產品都面臨壟斷市場的訴訟，未知Apple將如何面對這些指控呢？

消息來源：CNN