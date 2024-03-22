初夏開冷氣機前必做一步　日本除黴專家警告：勿即時開機防過敏

天氣又開始炎熱，進入初夏冷氣機亦要忙起來。可是，一整季沒有開冷氣，轉季後直接就打開冷氣，有可能引起過敏反應。經過長時間沒開冷氣後再重新開機，建議先做好以下兩步。



日本除黴專家、千葉大學真菌醫學研究中心副教授矢口貴志分享，冷氣機運作時，會有水分殘留在冷氣機內或在濾網中。而這種潮濕的環境正是最適合黴菌生存。矢口貴志續分享個人的經歷，為冷氣清潔一個月後沒打開過，就在冷氣機的濾網﹑排氣孔中發現黴菌。香港進入固南天，以上的問題只有過之而無不及。

黴菌有機會隨冷氣再次開啟飄散在家中，引發過敏性鼻炎、真菌性角膜炎，甚至其他呼吸疾病問題，因此應在開機前最好清潔冷氣濾網，去除濾網上的粉塵、病菌。

+ 4

先清潔機身和隔塵網

就算入冬前有為冷氣機清潔，在重新開機前也建議再次清潔一次。「台灣電力粉絲團」分享，可以用清水沖走隔塵網上的灰塵，想進一步消毒即可選用中性清潔劑。小心在沖洗過程中，不可用化學藥劑或熱水，因為有機會令隔塵網變形。濕掉的隔塵網亦不要放在太陽底下曬乾，因為高溫有機會令隔塵網變形或脆化，只要放在陰涼位置晾乾再重新裝回即好。

+ 8

擦拭冷氣機表面的話，可以使用抹布擦拭乾淨外殼及出風口葉片上的灰塵。不一定要用清潔冷氣機專用的清潔劑，使用乾淨抹布加清水即可。金屬片部分亦可用吸塵機或牙刷掃走灰塵，之後用較盈的清潔劑，如藍威寶，裝入噴壺中噴入機內金屬片，讓灰塵隨水喉流走。

完成整個清潔過程後，不要馬上開冷氣，應先使用計時功能，開1～2小時送風，排除機內積蓄的濕氣，可防止黴菌滋生。