新iPhone電量倒水用家網上求救、戒一習慣增加10%電池續航力｜Reddit 有一名剛從 Android 轉到 iPhone 的用家，分享用後感，他認為 iPhone 的相機﹑軟體表現都相當不錯，可是使用上頗擔心電池續航力問題，其他Reddit 網民則認為事主有一個不好的壞習慣，有機會減少多達10%的電池壽命。



Reddit 網民分享，部分用家習慣把背景 App 關閉，特別是 Android 跳槽到 iPhone 的用家，每次都會特別將不使用的背景程式關掉，但此舉反而可能會減少 10% 的電池壽命。

Apple 前 iOS 系統工程師 Craig Federighi 亦曾回應過相關問題，指出背景 App 存在對電池續航力其實沒有影響，經常關閉反而會影響手機使用體驗。當在 iPhone 用完 App 但沒有徹底關閉時，該 App 會保留在背景中，而且會停留在退出前的狀況。很多用家以為這會耗電，但背景中的 App 已暫停運作，不會佔用系統資源，因此也沒有所謂的增加耗電問題。

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相反，經常關閉背景 App 時，重開啟 App 會消耗更多 CPU 資源，長期下來會增加耗電和影響電池壽命。因此，部分經常會使用的 App，大可以放心把其保留在背景 App 中，再次點開時也能直接載入上次退出前的頁面。當 App 變慢或出現停滯時，才需要把 App 關掉並重新開啟。