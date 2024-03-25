iOS 17.4.1 修補重要安全漏洞建議即時更新｜Apple更新頻密極少見｜近Apple在發布iOS 17.4.的兩周後，隨即再發布了新版本iOS 17.4.1。iOS更新對各位iPhone用家來說都不足為奇，然而最近Apple在發布iOS 17.4.的兩周後，隨即再發布了新版本iOS 17.4.1，次數之頻密極少見。



修復重要錯誤及安全性｜Apple建議即update

Apple稱新版本包含「重要錯誤修復和安全性更新」，適用於從 iPhone XS 及更新型號以上所有 iPhone，Apple 建議所有 iPhone 用戶安裝此最新軟體修補程式。用戶只需要到「設定」點選的「常用」，然後選擇「軟體更新」，即可將 iPhone 更新到 iOS 17.4.1。

用戶只需要到「設定」點選的「常用」，然後選擇「軟體更新」，即可將 iPhone 更新到 iOS 17.4.1。

iOS 17.4 於 3 月 5 日發布 ，包含了許多新功能，包括歐盟的替代應用程式商店、 Apple Podcast文字記錄、失竊裝置保護和 Siri 的改進等，早前有更新了iOS 17.4的用家表示出現了一些問題，例如Podcast重複播放相同節目，無法查詢Siri關於天氣，以及用電異常等問題。

另外，部份型號的iPad用家如果在更新iPadOS 17.4之後，出現無法使用相機掃瞄QRcode的問題，亦可以更新到iPadOS 17.4.1解決。

消息來源:9to5Mac