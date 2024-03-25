Macbook新設計流出？Apple申請專利造全玻璃設計+Touch Screen｜美國專利商標局公布了一項Apple 的專利申請，其中一款MacBook以玻璃背面及輕觸式螢幕設計。



近日美國專利商標局公布了一項Apple 的專利申請，其中一款MacBook 以玻璃背面及輕觸式螢幕設計。根據專利文件所示，未來Apple的MacBook 配備金屬框架、玻璃機身物料設計之餘，更會配備Touch Screen 輕觸式螢幕！而螢幕或會採用壓力感測，當然亦會有捕捉使用者靜止影像及視訊通話用的前置FaceTime相機鏡頭。

Touch screen設計。(Patently Apple)

甚至可能有虛擬鍵盤

鍵盤方面，除了是傳統的機械式鍵盤，該專利也造就了使用虛擬鍵盤的可能，可以在輕觸式螢幕上使用鍵盤，也可能會結合Vision Pro 眼罩使用，一系列全新設備，讓Macbook看起來更具未來感。

Macbook背面設計(apple insider)

雖然Apple申請了這項專利，但是否真的會生產仍然有待觀察，大家會期待這款設計的Macbook嗎？

消息來源：Patently Apple, apple insider