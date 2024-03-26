AI作曲軟件 Suno可寫廣東話歌潮文變金曲 免費試玩+寫歌技巧｜近日一款AI作曲軟件Suno推出，只需輸入歌詞及指令，Suno就會替你生成音樂，連廣東話歌都作到！有網民甚至將「高登潮文」為主題要AI作曲+演唱、令潮文變金曲！一齊睇使用方法同寫歌技巧啦！



Suno V3是其中一款生成AI(GenAI)，與其他生成AI例如DALL E一樣，只需輸入指令，就可以生成AI的創作內容。Suno 對比上一代，其音質、咬字、節奏等都有顯著提升，並加入了Custom Mode（自定義模式）和Instrumental（純音樂）兩種模式。在Custom Mode中用家只要提供歌詞，Suno V3就會自動生成不同曲風的歌曲，甚至可以指定AI歌手的音色。

不少網民都紛紛試玩，更將多篇潮文輸入，並生成為金曲。例如經典追數對話「憑我本事借返嚟點解要還」都被AI編成爆笑神曲，作品以相當認真的男聲唱腔去唱搞笑歌詞，網民表示笑到有腹肌，亦顯示了AI作曲的可能性，不知道當事人「阿偉」聽到有何感想呢？（由於歌詞包括粗口，所以就不加連結了，想聽的讀者自己搜尋吧）

經典追數對話「憑我本事借返嚟點解要還」(LIHKG)

不過凡事總是一體兩面，在大家享受AI提供的娛樂同時，亦有網民反思道：「發明ai係希望可以幫手洗碗掃地做家務，等人類可以寫詩畫畫唱歌，點知而家係ai搶晒呢d娛樂類，人類繼續勞動做奴隸」。不知道大家又如何看待AI的迅速發展呢？

有網民反思AI的發展方向 (LIHKG)

Suno免費試用方法+寫歌技巧

消息來源：HKET