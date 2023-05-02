手機5G Plan 限時優惠｜5G 網絡在香港普及多時，價格亦不斷下調，最近在消費券浪潮下，各大電訊商又再推出 5G 方案限時優惠，除了將 20GB 或以上 5G Plan 的「起步價」再下壓至 ＄130 水平，提供的數據量亦至少有 20GB，在節省金錢的同時體驗到 5G 的高速網絡。



3HK、香港寬頻：＄124 有 30GB

3HK 不定時推出 5G 上台優惠，最近一次的「快閃優惠」就創了另一新低，只需要＄124 月費就可以享有 30GB 全速 5G 數據（其後限速最高 1Mbps），連＄18行政費計，每月支出為＄142。

而租用 3HK 同一網絡的香港寬頻 HKBN，在同一時間亦有相同的優惠，不過香港寬頻可以豁免＄18 的每月行政費，可以做到真．＄124 月費，而 3HK 就需要＄142 月費方能享有相同的優惠，相比之下香港寬頻的性價比會較高一籌。

如果以價格先決，香港寬頻還提供了＄78／10GB 方案，雖然其後依然是限速 1Mbps 任用，但在 5G 速度下，10GB 數據限額很有可能很快用完，各位可以先衡量一下自己的數據用量再作決定。

中國聯通 Cuniq：＄118 有 24GB 再送超市禮券

在電訊市場作為異軍突起的中國聯通，最近亦在進行「5G 網絡2周年」的限時優惠，由即日至 5 月 14 日期間，選用＄118 月費的方案，除了方案本身的 10GB 數據之外，每月還再加送 14GB 數據，另外加送＄300 超市禮券。

換言之＄118 月費即可以享有 24GB 數據（其後限速最高 1Mbps），算是目前市場上最佳性價比選擇，留意如果用信用卡辦理自動轉賬繳付賬單費用，還可以豁免＄18行政費。

中國移動香港：＄125 有 20GB

一向在價格上甚有競爭力的中國移動香港，在這段時間都有對應的優惠，除了早前「坐正」的＄149／50GB 方案，最近又有網店獨家的＄125／20GB（其後限速最高 1Mbps），數據對比其他電訊商的優惠是少了一點，但豁免了行政費，性價比還是十分不俗的。