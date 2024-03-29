比八達通全國通更好，iPhone交通一卡通實測，更佳匯率、一拍即用！｜中國全國交通一卡通3步入iPhone，全中國用Apple Pay即搭地鐵巴士，方便過八達通｜早前八達通推出「八達通．全國通」，可以一張卡當八達通或中國國內的交通卡使用，不過需要花$88買卡外，還發現匯率不佳，不少網民「呻笨」。其實如果iPhone用家，利用全國交通一卡通（交通聯合）更好，不單出卡方便，又不需要昂貴的出卡費，而且匯率更佳。記者就早前實測，為大家作出卡教學。



記者實試於深圳可以利用此上海交通卡乘地鐵。

現時返中國內地，乘地鐵或巴士時都要準備不同的手機乘車碼搭車，非常麻煩。其實早在2021年，國內推出了全國交通一卡通（交通聯合），一張卡可以通行全中國300個以上城市，乘搭不同的交通工具，包括地鐵及巴士等。其實大家只需要有iPhone，就可以簡單出「全國交通一卡通」，放入wallet內，隨時可以好像八達通般，一拍卡就可以全國地區入閘，非常方便。

可以在OK便利店以及指定港鐵站，以$88（不包儲值額以及不包退款按金）購買八達通－全國通卡（資料圖片）

另外，早前香港推出「八達通．全國通」於全港OK便利店、以及指定港鐵站以供購買（$88），聽起來十分方便，不過匯率加手續費較貴，而且又不能入iPhone作Apple Pay一拍手機即用，比起可以直接Apple Pay加卡的「全國交通一卡通」方便、抵用。更有不少網民直指「呻笨」，更說「88元買張咭，沒有按金不設退款，硬食88，敢問優勢在那裏？真的一如所講，一於88拜拜。」

於深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區內，不少網民直指八達通 - 全國通卡不抵用。（網上截圖）

而全國交通一卡通已經通行全國多達327個城市以上地區，只需要一卡便可以在深圳、廣東、上海甚至北京等城市，用作交通拍卡之用。如果大家是iPhone用家，可以隨時在手機內出卡，然後放入wallet內後，隨時一拍手機即入閘或上巴士，與八達通於香港搭車同樣方便。不過要出卡要有一樣注意的地方，下文為大家詳盡解說。

如何在iPhone內加「全國交通一卡通」👇👇

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基本上要在iPhone上加全國一卡通難度不算太高，不過唯一最麻煩是只可以利用Wallet內的銀聯信用卡來出卡，一般VISA、MASTER或AE都不出卡或增值，因此大家如想出這張交通卡，首先要準備對應「云閃付」的銀聯信用卡才可，記者就以Wewa的銀聯卡作實測。

即時匯率對比：八達通全國通卡 vs 全國交通一卡通

可以看到如果利用八達通全國通卡直接兌港幣兌人民幣為0.895（100港元兌89.5人民幣、已包括3%手續費），而記者直接在Apple Pay為「全國交通一卡通」增值時匯率為0.922（100港元兌92.2人民幣／已包括信用卡手續費）。加上不需要88元購卡費，明顯「全國交通一卡通」是比「八達通全國通卡」更抵用。不過如果大家沒有iPhone，以及想一張卡就可以做香港及中國消費，「八達通全國通卡」還是一個選擇。

（網上圖片）

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