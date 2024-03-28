iOS 17.4.1電池續航力測試｜iOS 17.4 推出僅兩星期後，Apple 即推出 iOS 17.4.1 版本以針對重要錯誤修復和安全性更新。新 OS 版本對 iPhone 的電池續航力影響方便，已 YouTube@iAppleBytes 測試後，也有不少驚喜部分，特別是 iPhone 13。



iOS 17.4.1 焦點功能

Apple 在 iOS 17.4 中更改 iPhone 15 系列的電池健康度介面，從電池健康度的百分比，改成只會顯示電池現況是否「正常」，讓用家能快速掌握 iPhone 電池狀態。而 iOS 17.4.1 版本則集中在「重要錯誤修復和安全性更新」上，雖然沒有新功能，但為了提升 iPhone 的安全性，亦建議用家盡快更新。

iOS 17.3 電池續航力測試

YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone SE 2020﹑iPhone XR﹑iPhone 11﹑iPhone 12﹑iPhone 13﹑iPhone 15，６款手機進行測試，在滿電的情況和電池健康度約在 90% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 17.4.1 版本下電池使用情況。

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上個版本中，iPhone 13 測試後的電池續航力竟大跌超過一小時。可是來到 iOS 17.4.1 版本，iPhone 13 的電池續航力回復到正常水平，回到 6 小時 40 分鐘，比上版本多了 52 分鐘。

另外，iPhone SE 2020﹑iPhone XR 都分別增加了 14﹑27 分鐘續航力。電量跌最多的是 iPhone 11，減少 ２８ 分鐘。雖然電池續航力下降，但考慮到 iOS 17.4.1 修復了安全漏洞，因此還是建議用家盡快更新。

資料來源：YouTube@iAppleBytes