REDMI Turbo 4 Pro哈利波特版發布 6.83吋屏+90W快充魔法超驚艷
撰文：中關村在線
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一款特別定製的REDMI Turbo 4 Pro哈利波特版手機正式發布。這款手機的首發價格為2799元（人民幣，下同）（16GB+512GB版本）。
在外觀設計方面，REDMI Turbo 4 Pro哈利波特版採用了獨特的斜切DECO設計，高亮線條營造出靈動而魔幻的視覺效果。機身表面印有懸浮式人物剪影，並結合立體浮雕切割工藝，使其具有極高的辨識度。
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系統層面，該款手機內置了專屬的壁紙設計，壁紙中融入了人物剪影元素，同時圖標設計也以魔法為主題。此外，充電動畫採用了對沖光波的效果，從內到外呈現出全新的風格。
在硬件配置上，REDMI Turbo 4 Pro哈利波特版配備了一塊6.83英寸的定製1.5K直屏，搭載第四代驍龍8s處理器。前置攝像頭為2000萬像素，後置則採用5000萬像素主攝與800萬像素超廣角的組合。手機內置7550mAh大容量電池，並支持90W快速充電。
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除了定製版手機外，此次還推出了多款哈利波特主題配件。其中包括售價139元的藍牙音箱、售價149元的自帶線充電寶（10000mAh，支持33W快充）、售價599元的機械鍵盤MK71 Pro，以及售價349元的鼠標X1，所有產品均以哈利波特為主題進行了定製設計。
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