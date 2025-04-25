旗艦細屏Legion Y700四代平板挑機iPad Mini　加回一功能競爭力強

喜歡旗艦 Android 平板電腦用家留意，配備 S8 Elite 兼具 8.8 吋 16：10 細屏的 Lenovo Legion Y700 四代平板，早前已在官方微博開始預熱，據透露最快在 5 月正式現身。



Lenovo 早前透過「拯救者平板」官方微博帳號，展示了多組 Legion Y700 四代平板的官方實機照片，圖中可見裝置將具備黑及白色款選擇。

Legion Y700四代平板（微博@拯救者平板）

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外觀上 Legion Y700 四代平板，大致沿用現時 8G3 平台 Y700 三代設計，包括機背大型 LEGION 標誌、方形機背鏡頭組等設計，但未知會否保留橫向 Type-C 埠。

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Lenovo 又另文「挑機」iPad mini 7，比拼功能，當中率先披露裝置配備 S8 Elite 晶片、大面積 VC 散熱、7,600mAh 大電池，及終聽勸加回 MicroSD 擴充。

Legion Y700四代平板售價受關注（微博@數碼閒聊站）

Mobile Magazine 短評：如無意外 Y700 四代平板將先在國內開賣，數月後或有機會像 LEGION Tab Gen 3 一樣推出海外版本，偏好港行用家可再觀望。



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