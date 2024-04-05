家中 24 小時都要運作的家電，必數雪櫃。基本上每個家庭都必須有一部雪櫃，而且一用就好幾年，當然在選購時要分外注意。想買到好用又慳電的雪櫃，就要參考台電分享的 4 大選購貼士。



1）選擇適合的容量

雪櫃是家中的耗電主因之一，想要把電費支出減到最低，選購一部真正省電的雪櫃就顯得非常重要。首先是容量的選擇上，適當的容量不僅剛好滿足家人需求，更能有效節約能源。一般來說，可以每人 60～80 公升容量去估算，如家中有4個人就買 240～320 公升。由於雪櫃的容量直接影響耗電量，所以選擇容量適合的很重要。

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2）1級能源效率

政府認證的能源效率標籤，能直接反映出電器用電情況。能源效率等級以 1 級為最省電，所以想找慳電的雪櫃，基本上找具有1級能源效益的比較有保障。

3）變頻效率越高越好

具備變頻壓縮機的雪櫃也是比較慳電的原因，一般雪櫃的壓縮機都是定頻，無法根據雪櫃環境溫度而調節耗能。相比之下，變頻式可以靈活節流，比定頻省電 30%～50%。現在大多數新款雪櫃都採用變頻技術，製冷效率高也比較慳電。

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4）「EF值」愈高愈慳電

除了能源效率標籤外，Panasonic 教路可以計算「EF值」（能源因數值）來了解雪櫃的耗電情況。簡單來說，「EF值」就是一種測量雪櫃效能的指標。「EF值」越高，代表同量電力下可使用的雪櫃容量越大，換言之就是雪櫃較慳電。

計算公式：EF值＝等效內容積(公升)÷每月消耗電量(仟瓦小時/月)



資料來源：Panasonic﹑台電