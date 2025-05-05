自駕遊5大注意事項 2025｜消委會教避開租車陷阱　日本租車教學

自駕遊5大貼士 2025｜自駕遊能帶來無比的自由與樂趣，不必配合公共交通時間表，能隨心所欲探索不同景點，沿途風光也能盡收眼底。不過，若出發前準備不足，自駕之旅可能由享受變成災難。以下分享5大注意事項，等大家可以安心﹑放心享受自駕遊。



1）了解清楚租車平台細則

作為自駕遊的第一步，當然是選擇一間值得信賴的租車平台或公司。網上一輸入「自駕遊」，就能找到大大小小的平台，雖然預約租車程序很簡便快捷，但各平台的租賃合約可是都不盡相同。消委會建議在預約租車前，先翻閱該租車公司的條款細節及服務範疇，對租車流程和責任義務有深入了解，才能避免不必要的損失。如果是透過第三方平台預約，那就連該平台的相關條款也要一併理解清楚。

日本租車十分簡單，但亦有不少地方需要注意。

2）留意附加設備的收費及供應

自遊行如果打算帶同小朋友同行，就要記得提前確定能否租借兒童汽車座椅。而導航系統同樣不可或缺，先弄清楚租車公司是否提供這些額外配備，以及額外費用是多少。

3）交收車輛時宜拍照為記

取車時也要格外留神，仔細檢查車身狀況，如發現殘舊或有碰撞過的痕跡，記得要立即通知職員，並要求做出記錄，自己亦能拍下照片，以防最後有不必要的爭拗。待歸還車輛前後，亦建議記下行車里數及所用汽油量，並拍照存證。

日本部分油站為自助入油，而且有分無鉛95、無鉛98，因此要了解租來的車輛要求入那一種油

4）購買合適保險

自駕遊別一個重點，就要要為汽車購買保險，建議查看計劃有沒有包括「租車自負額」保障。這項額外保障旨在承保租車期間，如遇意外或遭盜竊，需自行承擔汽車保險以外的賠償金額。一旦不幸遇上這種情況，保險公司便可代為賠付，確保自駕旅程無後顧之憂。

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5）避免疲勞駕駛

最後也是最重要的一點，旅行很多時會趕行程，但切勿因此而過度操勞，嚴重影響駕駛表現。因此，如果旅程較長，最理想是能夠安排至少兩人輪流駕駛。在籌劃行程時，務必量力而行，避免夜間長途跋涉，如果途經急彎山路、斜坡或積雪地帶等環境惡劣的路段，就更要小心駕馭，顧及安全。

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