Tesla Model Y嚴重漏洞｜Tesla 電動車其中一樣吸引車主的地方，就是科技化的設計，由汽車系統﹑中控設計，到開門解鎖都有科技感。可是，近日有 Model Y 車主意外發現，竟然使用一張 Pokemon 卡就可以解鎖車門，而且不是使用什麼高超的開鎖技術，只是單純拍卡就完成解鎖。



雷鳥解鎖 Tesla

外國一名 Model Y 車主 Ray Chu 在 Carscoops 網站分享，他是 Pokemon 卡的狂熱收藏家，甚至會把 Pokemon 卡隨身攜帶。有一次回到車上時，不小心使用了一張尺寸與 Tesla 車匙卡相約的「雷鳥」Pokemon 卡，放在 B 柱的識別位置上。神奇的事就發生，原本鎖上的 Model Y 竟然解鎖了。

Ray Chu 本來以為這是 Elon Musk 在 Model Y 上加入的彩果，但之後才發現是極嚴重的安全漏洞。Ray Chu 把實測的影片上傳後，引來大量 Tesla 車主關注，Carscoops 聯絡 Tesla 後指出，原來 2012 年後所有 Model 3﹑Model Y﹑Model S﹑Model X 都有同一個漏洞問題，並表示會在收到回報後幾天發布軟件更新。

Tesla Model Y 減價

雖然 Tesla 爆出嚴重安全漏洞，但仍有不少車主想在這油價高企的日子，轉用電動車。Tesla 近日宣布，配合2024-25年度《財政預算案》電動車首次登記稅寛減安排，Model Y 價格將作出調整：

Tesla Model Y 一換一後價格

Model Y ——$349,150

Model Y長續航——$437,300

Model Y Performance——$468,905



資料來源：YouTube@Revista Turbo