Apple解除iPhone限制　開放App Store復古遊戲模擬器　原因在這裏

在紅白機、Game Boy、NDS 等任天堂掌上型遊戲機盛行的那個年代，儘管遊戲畫面不如現在的華麗豐富，但趣味程度卻不比如今的遊戲來得遜色，有許多遊戲甚至更加的有趣且耐玩。



相信有許多朋友，時不時地就會懷念起當時的各種經典遊戲，這邊告訴各位一個好消息，那就是未來可以隨時在 iPhone 上遊玩這些遊戲了，因為 Apple 終於解除了復古遊戲模擬器在 App Store 上架的限制啦！

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不僅能下載模擬器，還能直接下載遊戲！

近日 Apple 為了因應歐盟數位市場法，而對 App Store 進行了重大調整，除了能夠允許外部網站直接下載安裝 App 外，根據最新 App 審核指南規定中特別新增 4.7 條款，明確提到了將允許全球地區開發者上傳某些「未嵌入二進位檔案」的軟體，其中包括復古遊戲模擬器 App，並且能夠讓用戶透過模擬器直接下載遊戲內容。

雖然這類的遊戲模擬器 App 對於 Android 用戶來說，早已見怪不怪，但這是 Apple 首度在 iPhone 和 iPad 上開放相關 App，對於 iOS 系統的用戶而言，這絕對是一大喜事！不過值得注意的是，Apple 特別強調開發者需要自行對提供的模擬器 App 負責，確保軟體符合隱私條款準則和適用法律，並遵守版權規定，不得提供非法盜版遊戲內容。因此即便遊戲模擬器上架，開發者也需要先取得這些遊戲的版權，才能夠讓用戶遊玩。

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