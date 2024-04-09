M3 iPad Pro﹑M2 iPad Air升級重點｜如果正打算入手 iPad 的話，可以先等一等。根據彭博社記者 Mark Gurman 報導，Apple 可能在 5月第二個星期，推出一系列新款 iPad 產品，包括 M3 iPad Pro 和 M2 iPad Air。



M3 iPad Pro

據報導指，Apple 將推出多款新品，包括兩款搭載 M3 晶片、採用 OLED 螢幕、機身更纖薄、邊框更窄、備有霧面螢幕選項、前置鏡頭改成橫向設計的 iPad Pro，有傳甚至可能支援 MagSafe 無線充電。

早前已從中國工廠爆出 M3 iPad Pro 的 CAD 圖，OLED 螢幕和 M3 晶片成為用家最關心的焦點。由於 OLED 比 mini-LED 更有效率，估計 M3 iPad Pro 的電池續航力都會明顯提升。價錢方面，DigiTimes 2024 年 2 月的一份報告稱，iPad Pro 改用 OLED 螢幕，可能會加價 160 美元。

M2 iPad Air

此外，還將有兩款新的 iPad Air 機型，其中一款將是首次推出的 12.9" 大尺寸機型（另一款即為10.9"），兩者均將採用 M2 處理器，並配備橫向前置鏡頭。鏡頭將支援 ProRes 編輯和 ProRes RAW 拍攝格式。

新Magic Keyboard﹑Apple Pencil 登埸？

除了新 iPad 之外，Apple 還準備為 iPad Pro 推出一款升級版 Magic Keyboard。採用鋁製設計，觸控板面積加大。同時，再推出一款新的 Apple Pencil，可能具備「擠壓」動作手勢來執行更多操作，未來更有望支援 vision Pro。

資料來源：MacRumors