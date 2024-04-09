Chiikawa吉伊卡哇是貓還是熊？官方原來曾神秘劇透！10大角色介紹｜日本人氣角色「Chiikawa」（吉伊卡哇／ちいかわ）全球大熱，日本專門店每天都被fans及排隊黨「洗劫」，上海miniso推出新貨，要排5小時入場還設限購額。但回歸一個原點，「Hachiware（ハチワレ）」叫小八／八字貓，うさぎ是兔兔、モモンガ是飛鼠，那主角「ちいかわ」小可愛究竟是甚麼生物？



吉伊卡哇種族神秘

不少人最初以為吉伊卡哇跟小八一樣是貓仔，也有人看她耳仔圓圓，覺得是一頭小白熊，又翻看動畫版角色頁面，介紹文只提及：「愛哭又溫柔，靠除草與討伐討生活」原來設定一直沒有明言，吉伊卡哇究竟是甚麼生物。

她很「i」也愛哭，但不是智障

早前大陸miniso的社交網絡內容創作員工，在一條介紹短片中稱吉伊卡哇為「智障愛哭鼠」，同時傷害了智力障礙和小可愛的粉絲，最終miniso要炒人+道歉。那miniso叫小可愛做「鼠」又是否正確？原來並沒有錯！早在2023年，動畫版官方X (Twitter)其實曾在一個推文中，以一粒小小的emoji劇透了真相！原來吉伊卡哇是一頭小白鼠（🐁）！

Chiikawa吉伊卡哇10大角色介紹

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不少網民得知真相後，更覺平時一直為「I人」吉伊卡哇擋風擋雨的「E人」小八更偉大，因為貓天性愛捉老鼠，他卻一直在照顧一頭鼠鼠呢！係愛呀！小八！

最新角色「睡衣派對」

配合「噢、噢哇哇噢哇」新歌《睡衣派對》出場的新角色，身穿四種不同顏色連身睡衣載歌載舞的神秘生物，全身只是一個黑影、連樣貌都沒畫。有網民以為他們是牛，其實作者將這種「黑影生物」稱為「モブかわ」（可愛的路人甲乙丙丁），當中綠色「モブかわ」創作了「噢、噢哇哇噢哇」歌舞，身穿四種不同顏色連身睡衣載歌載舞後一砲而紅。