《龍珠》作者鳥山明於3月1日病逝，網民紛紛以文字、繪畫、拍片緬懷大師，YouTube有615萬訂閱的台灣網紅「老高」的所謂「龍珠回憶」片卻被網民大彈完全憑空想像、更被挑出7大錯處，最終要刪片道歉。原來日本也有位「日版老高」為求抽水不做資料搜集，指《龍珠》之所以深受女性歡迎，是因為「沒過度強調女性胸部，沒有女性刻板印象的角色，令女讀者深有共鳴」引來一眾fans恥笑：「你究竟有冇睇過《龍珠》？」



女性作家抽鳥山明水發死人財亂噏廿四

日本女性專欄作家藤井セイラ為了趕鳥山明去世的熱潮，以《IQ博士》和《龍珠》女性角色為主題，發表一篇分析文「鳥山明筆下女性角色為何深受女性讀者歡迎」，日本網民認為內容跟事實完全相反：藤井指鳥山明的女性角色不倒奶賣性感，更擺脫了女性只能當花瓶、宅男女神、傳統主婦的刻板印象；比如莊子身為女性卻獨立自主愛冒險，結婚後也不靠男人，照顧子女外亦日理萬機，更是天才發明家，更指《龍珠》第1話標題是「莊子與孫悟空」沒有放孫悟空在前面，足證出鳥山明重視女性。

莊子第一集漫畫就色誘悟空

但實際上鳥山明年輕時最愛下流咸濕gag，第一集莊子已經用色誘來騙取悟空手上的四星球（留意下面是官方圖，不是網民二創畫作）；還未計龜仙人早期的「好色Happy伯」人設，要求看莊子祼體才錯芭蕉扇給悟空，後來無閑亦不斷利用各種女色來討好龜仙人……而八戒首次向龍神許願，更是索取了一條女人底褲。

第一集莊子已經用色誘來騙取悟空手上的四星球

龜仙人早期人設是個「好色Happy伯」，要求看莊子祼體才錯芭蕉扇給悟空。

八戒首次向龍神許願，更是索取了一條女人底褲。

激嬲埋《海賊王》fans

抽《龍珠》水已經是死罪，更過份是作者利用《One Piece》作「反面教材」，指尾田榮一郎筆下的女角身材性感得不合理，過度強調胸部和女性前凸後翹曲線身材，根本是物化女性！激嬲埋《海賊王》fans，網民表示「兩位漫畫家筆下的女性都畫得好靚，身材美好應該是畫風問題，不少角色的性格都獨立自主、戰力強大，唔算係刻板定形女性吧？」

《One Piece》女角的胸部是很大，但沒人會覺得奈美是性感花瓶吧。

老高談《龍珠》現7大錯處急下架影片 開播年份講成2004超離譜

YouTuber老高日前發片講《龍珠》卻遭網友指出7大錯誤，比如《龍珠Z》動畫早在1989年就播出，不是2004年開播；《超級撒亞人5》非鳥山明一人創作，不是悟空的元氣彈令比達變成巨猿，而是他自己製造一個有布爾茲光波的光球誘發變身。