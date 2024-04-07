老高談《龍珠》現7大錯處急下架影片　開播年份講成2004超離譜

日本經典漫畫《龍珠》作者鳥山明，3月1日病逝後，不少YouTuber都製作影片來緬懷這位大師，而擁有615萬訂閱數的老高日前也發了相關影片，不過卻遭網友指出有7大錯誤，他之後也回應道歉，最後將影片下架。



PTT網友發文指出，老高談龍珠的影片上架後，被網友發內容有多處錯誤，紛紛在影片下方留言指出，像是《龍珠Z》開播的時間不是2004年，早在1989年就播出，《超級撒亞人5》是同人創作，並非鳥山明的創作，元氣彈並沒有讓比達變成大猩猩，而是他自己製造一個有布爾茲光波變身。

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之後老高有留言道歉，「由於最近工作繁忙，內容查證不足，尤其是這一期，本以為憑記憶就可以講個八九不離十，沒想到錯這麼多，實在是不可原諒，給大家帶來困擾表示深深的歉意。請大家跳過本影片，直接看原著，本影片的本來目的也是希望大家能夠有時間看看原著。」不少網友酸「有反省幹嘛不把影片收起來？賺收益？」、「別扮可憐了，什麼希望大家能有時間去看？這麼多年不推鳥山明老師死了才來推？不就是蹭死人人氣嗎？」最後老高已將影片下架。

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