追悼鳥山明｜《龍珠》奇幻世界震撼全球　40年傳奇秘訣在這裏

讓《龍珠（七龍珠）》問世的漫畫家——鳥山明，於3月1日辭世。他的實質出道作品是《Dr. SLUMP（IQ博士，怪博士與機器娃娃）》，這部作品一炮而紅後，第二部作品《龍珠》則是擄獲全球讀者的心。現在就來回顧這位漫畫家的大半輩子，解開其作家核心中，少年漫畫的本質為何。



充滿「少年漫畫的心」的「龜派氣功」

首先雙手向上。這個時候還不用施力。接下來一隻手對著天空，另一隻手對著地面。然後在拉近雙掌距離的同時這麼唸：「龜……派……」並濃縮全身的潛在力量。

還不行。現在釋放還太早。

這時雙掌應該已經互相碰觸。將合為一體的手掌放到腰間。接著說：「氣……功……」，要完全控制湧現的力量。身體很燙。再來單腳往後退一步，準備承受衝擊力道。然後隨著「波！」的聲音，將能量一口氣對著敵人釋放出去。

要是用力過猛，連一座山都會被轟掉的招式。這是武天老師——也就是龜仙人鑽研出的「龜派氣功波」。

這是在漫畫《龍珠》中出現的招式，若有人說「只要生於某個年代，全世界的每個男生都演過這招一次」，一點也不為過。我自己也做過。《龍珠》中充滿「少年漫畫的心」，而那顆「心」就是如此強烈地、廣大地抓住讀者的心。

得分後，和隊友分享喜悅的橫濱水手隊上的馬科斯．儒尼奧爾（右）等人。龜派氣功波跨越世代和國界，成了眾多人熱愛的必殺技。（2021年8月12日，神奈川縣日本發條三澤公園球技場）

這個偉大作品的作者鳥山明，於3月1日因急性硬腦膜下血腫去世。他才68歲。這則訃聞傳遍全世界，書迷和創作者們聽見這個突如其來的噩耗，都呆若木雞，隨後獻上悲傷的話語。

鳥山明以漫畫家身分出道，在雜誌《少年JUMP》上連載《Dr. SLUMP（IQ博士）》、《龍珠》等作，該雜誌的官方網站也刊登出與鳥山私交甚篤的人們追悼的話語。其中一位是《航海王》的作者尾田榮一郎，他這麼述說鳥山留下的偉業：

「他是其中一個從一看漫畫就會變笨的時代接下棒子，

創造出無論大人、小孩都能享受漫畫的時代的人。

同時也讓我看見一場美夢，

告訴我漫畫可以做到這種事，也可以進軍世界。

他在我眼中就像個乘風破浪的英雄。」



與傳說中的編輯相遇

鳥山生於1955年的愛知縣。他從小就喜歡畫畫。當時，住家附近有一間名為「圖畫屋」的店，店裡的叔叔會教小孩子畫畫，還舉辦了《101忠狗》的繪畫比賽。當時只有六歲的鳥山在這裡看到了迪士尼的圖畫，因那精湛的素描備受衝擊。他當時拚命地畫，在比賽中入圍。這讓他很開心，從此熱衷畫畫。

念小學時熱衷於看漫畫，不過到了國中，興趣就變成真人電視劇和電影。他會看《超異象之謎》和《超人力霸王》這類日本特攝片，還有義大利式西部片，以及《星際大戰》等。據他說「除了戀愛片，什麼都看」。

這麼一提，《Dr. SLUMP（IQ博士）》中，有個很像《緊急追捕令》的克林．伊斯威特的角色，另外也有《超人力霸王》等出自戲劇中的鮮明角色。此外，他投稿的第二部作品，是《星際大戰》的戲仿故事。此外，「戀愛要素稀薄」這點，也一直是鳥山作品的特徵。

後來他進入有設計科的高中就讀，畢業後，為了能在往後走上平面設計的道路，他任職於廣告代理商。據說那是一段鼓足幹勁畫圖，然後加班，結果隔天遲到被罵的日子。不過當時他看了許多襪子、嬰兒用品的廣告傳單，因此學到「物品的形狀」，這段經驗後來在畫漫畫時，助益良多。

鳥山的自畫像。左邊是公布預計今年秋天播出的動畫《龍珠 DAIMA》時，新畫的圖。（©BIRD STUDIO／集英社．東映動畫）

鳥山在廣告代理商做了約兩年就離職，後來他為了獲得收入所選的道路，就是投稿《少年JUMP》。他本人闡述的理由是「當時我完全沒錢，為了比賽獎金才參加《JUMP》的月例賞。不好意思，動機這麼不純。」（出自《JUMP流！vol.01：鳥山明》）

他首次投稿的作品並未獲獎，不過第二部作品卻被JUMP編輯部的鳥嶋和彥看上。鳥嶋之後被稱作「傳說中的漫畫編輯」，聲名大噪，不過當時他才剛進公司第二年。年輕的兩個人組成搭檔，打著「創作嶄新漫畫」的旗號，朝出道努力。

不過鳥山並沒有立刻就出道。當時他進行的嚴格「修行」非常有名，據說作廢的頁數一年來到500張。但經過約兩年的鍛鍊，他確實培養出漫畫畫功，因此終於拿到首次連載資格。而且該連載作品還在一夕之間爆紅。那就是1981年開始連載的《Dr. SLUMP（IQ博士）》。

從1980年～1984年連載的《Dr. SLUMP（IQ博士）》。以作家連載的第一部作品來說，這部作品已經有他獨自的世界觀。（© BIRD STUDIO／集英社）

這部作品是以一個名為企鵝村的祥和村莊為舞臺的喜劇。主角是名為則卷阿拉蕾的少女機器人，但其實主角一開始是開發阿拉蕾的科學家——則卷千兵衛。是後來鳥嶋提議，阿拉蕾才變成主角，不過當初鳥山一度拒絕這個提議。編輯詢問拒絕原因，鳥山回答：「因為這是少年漫畫。」

鳥山不愧是出身平面設計的人，他的畫總有一種插畫風格，看起來不像漫畫。不過這種多采多姿又充滿流行感的作品世界，卻給讀者一種嶄新的感受。

插畫風格的畫風因而起到加分的作用，就算印在T恤上也很帥氣。以大眾文化的標誌來說，不只是小孩喜歡，也博得大人們的支持。

「好恰」、「拜恰」（譯註：你好、拜拜）這些作品中的臺詞也跨越作品，成為時下流行語，受歡迎的程度儼然成為社會現象，風靡一時。

藍本是《西遊記》

鳥山成了代表《少年JUMP》的招牌作家後，於1984年結束《Dr. SLUMP》的連載。歷經三個月的休刊期，接著問世的作品就是《龍珠》。

這部作品以《西遊記》為藍本，一開始的故事主軸是「為了叫出神龍實現願望，而踏上旅程，收集四散世界各地的七顆龍珠」，有明快的公路電影風格。

不過最後加入戰鬥劇情，人氣也開始上升。鳥山原本就是李小龍的《龍爭虎鬥》和成龍的功夫電影的影迷，所以他畫的動作戲緊緊地抓住了讀者的心。

在漫畫完全版封面上的充滿魅力的敵人。從左上方按順時針方向依序是比克大魔王、賽亞人貝吉達、弗利札、魔人布歐、人造人賽魯。最後是變成超級賽亞人的主角孫悟空。（©BIRD STUDIO／集英社）

繼《Dr. SLUMP怪博士與機器娃娃》之後，《龍珠》也被製成動畫。連載在1995年結束，但動畫版分成好幾季，一直播到1997年，作品的人氣也拓展到全世界。2009年也有真人版電影《龍珠：全新進化》上映。這部電影的評價很微妙，不過後來又推出鳥山以原作身分參與製作的動畫電影《龍珠Z劇場版：神與神》。這部作品創下世界票房約5000萬美元，讓人重新見識到這部作品的魅力，以及鳥山身為創作者的厲害之處。

《龍珠》的人氣如今依舊火熱。目前已經公布新的動畫《龍珠 DAIMA》將於2024年秋天開始播出。鳥山擔任角色設計的電玩遊戲《勇者鬥惡龍》也從1986年的第一代，長期受人喜愛，現在正在製作第十二代。

2015年上映的《龍珠Z劇場版：復活的「F」》是第19部劇場版，也是鳥山首次連劇本都參與的作品。（© BIRD STUDIO／集英社©「2015龍珠Z」製作委員會）

回想孩提時的心情作畫

擔任《少年JUMP》總編的堀江信彥這麼談論鳥山的作品：

「鳥山老師的作品完全正面畫出少年的希望，或者該說是少年需要的東西，而且畫得毫不避諱，但也沒有因此像在說教。他對於少年漫畫雜誌作品，可說持有王道的眼光。」

（出自《鳥山明的世界 走在少年漫畫王道上的鳥山作品》）



佐久間晃這位遊戲作家以前還是漫畫評論家時，曾和還年輕的鳥山有過直接交流。提到當時的印象，他說，「感覺就像保持小孩的性情長大成人的人，」但他也說，「要維持孩子的感覺，其實是很難的。」（出自《BIRDS LAND PRESS》1982年3月號）

正因鳥山是這樣的人，才有辦法走在少年漫畫的王道上，並開闢一片天地吧。

但少年漫畫的王道路線到底是要表達什麼呢？以結論來說，應該是「冒險」吧。

仔細想想，鳥山迷上的《星際大戰》也是長長的冒險故事，一個名為路克的年輕人，原本在鄉下混吃等死，卻離開原本的地方，踏上冒險之旅。《龍珠》也是如此。

踏上冒險的旅程。在新世界會有新的邂逅。一想到這點，「我就開始興奮了」。鳥山的作品一直都讓人有這種心情。

鳥山針對「畫少年漫畫最看重什麼？」這道問題，是這麼回答的：

「只有興奮、緊張這兩者了吧。我總是會回想自己小時的心情作畫。（出自《鍛鍊漫畫腦的方法》）」



鳥山所說的「興奮、緊張」，今後也會受到眾人重視，並傳承下去吧。

順帶一提，關於龜派氣功波，鳥山也是在四下無人的時候，自己演練很多帥氣的姿勢，才決定現在這個姿勢。這在他巨大的偉業當中，一定只是一件很小的趣聞，但這種小地方讓人感覺到鳥山確實有一套。

2023年7月由鳥山擔任原作的電影《沙漠大冒險》上映，也是個冒險故事。（© BIRD STUDIO／集英社 ©沙漠大冒險製作委員會）

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