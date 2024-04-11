iPhone 16白色回歸！大玩7種色！3大焦點更新／加入觸控拍攝按鈕｜iPhone 16 再爆出新傳聞，早前流出了 iPhone 16 的保護殼後，近日再有兩個消息來源分享，iPhne 16 將有高達 7 種顏色，其中兩款更是全新的配色。iPhone 16 更已傳出 3 大焦點變化，包括一個電容式觸控按鈕。



iPhone 16將有七色｜多來源爆料可信性高

早前傳出 iPhone 16 Pro 將會推出 4 款鈦金屬色，將使用注色玻璃技術。根據中國微博爆料人「定焦數碼」指出，iPhone 16／16 Plus 將有共 7 種顏色，分別是白色、黑色、藍色、綠色、粉紅色、紫色和黃色。而另一個爆料人「 Majin Bu」也同時在 X 分享，iPhone 16 的 7 種顏色圖片，而且與「定焦數碼」分享的一致，令傳聞更加可信。

iPhone 16將有七色｜多來源爆料可信性高

iPhone 16 的顏色與 iPhone 15 的基礎相約，保留原有的 5 種顏色之外，再加入了白色﹑紫色兩種。這隻白色即是以前曾推出過的大熱經典霧面白色，想入手的可以期待一下 iPhone 16。

電容式觸控拍攝按鈕

之前傳出的 iPhone 16 的手機殼模組發現，電源掣下方加入了一個孔，據說是為了新加入的「拍攝按鈕」準備的挖孔。而且「拍攝按鈕」將不會是大家接觸開的機械按鈕，而是具有電容式觸控功能的按鈕，預計可以辨識用家按壓的的力道﹑方向，來控制調整對焦﹑拍照﹑錄影等功能。

回歸垂直鏡頭

傳聞為了支援拍攝空間影片，iPhone 16 將改回垂直設計，閃光燈也會在鏡頭框的右側。同時，這個手機殼的設計，與早前流出的 CAD 渲染圖一致。

加入動作按鈕

iPhone 15 Pro 把靜音按鈕改成動作按鈕，可以自訂動作按鈕的操作，如開啟靜音﹑專注模式﹑電筒﹑捷徑等。而 iPhone 16 的手機殼曝光了，iPhone 16 全系列都會升級使用動作按鈕。