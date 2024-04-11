iOS 17.5 正式版上架更新日預測｜iPhone 早前在4月初發表了開發者測試版 iOS 17.5 Beta ，為手機帶來很多新功能及細節改良，那一般用戶幾時才可以正式用到 iOS 17.5 ？當中又有甚麼吸引、實用新功能呢？現在就為大家整理 iOS 17.5 七個新功能，並預計一下正式上架更新日期。



iOS 17.5 正式版幾時可以更新？

iOS 17.5 究竟幾時才可以update呢？除了會因應各種大小bug、補完安全問題而隨時作出小更新，原來Apple 蘋果公司習慣會在每年5月份釋出 iOS x.5 版本中期大型更新。再加上彭博社近日透露，蘋果預計會在 5 月第二個星期發表新款 iPad Pro 及 iPad Air，相信到時還會同步更新 iPadOS 17.5；所以iOS 17.5 正式版最有可能的上架日期應該是：5月6日（星期一）至5月10日（星期五）左右。

macrumors.com 設計圖片

iOS 17.5 新功能點閱



今次 iOS 17.5 更新，雙眼立馬可見的改變不算非常大，今次update集中在改善整體的流暢度，令手機使用體驗更佳，以下就整理了7個update重點。

01 「天氣」桌面工具小改良｜iOS 17.5 微調了桌面「天氣」小工具（Weather Widgets）介面，縮細天氣溫度數字。

iOS 17.5 正式版新功能整理、改良 01｜ 「天氣」桌面工具小改良

02 Podcast 桌面工具小改良｜Podcast 桌面小工具將會配合節目封面自動更改工具背景顏色，比如下圖中的節目封面是紅色，那整個widgets 都會是紅色背景，增加一體感。

改良 02 Podcast 桌面工具將會配合節目封面自動更改工具背景顏色

03 書籍app改良：閱讀目標追加提醒顯示｜「書籍」App的閱讀目標介面追加了「閱讀目標」功能提醒，在主頁右上角會增加一個小小的icon，提醒你還有幾多目標未完成。

iOS 17.5 改良03｜書籍app 閱讀目標追加提醒顯示

04 網路瀏覽器取用通行密鑰：追加icon圖示｜在隱私權與安全性內的「網路瀏覽器取用通行密鑰」一項，追加了icon圖標，風格更統一。

iOS 17.5 改良 04｜網路瀏覽器取用通行密鑰：追加icon圖示

05 「尋找 Find My」推出進階防追蹤功能｜iPhone 的 Find My 尋找功能，有機會被不法之徒反向利用，變成一種跟蹤工具（比如AirTags偷車），去年蘋果公司與Google達成共識，制定了「防止不必要跟蹤規範」合作協議。用家可以按自身意願停止 gadget 共享使用者位置，以防手機用戶受到不明來歷藍牙追蹤配件跟蹤。

iOS 17.5 改良 05 「尋找 Find My」推出進階防追蹤功能

06 開放第三方網頁下載／安裝 app （暫時只限歐盟地區）｜蘋果由 iOS 17.5 起將配合歐盟要求，開放用戶直接在第三方網頁上下載／安裝app應用，不再限制於app store DL；並允許開發者利用全新「Web Distribution」功能在網站上架iOS應用程式。但留意此功能暫時只會向歐盟地區的 iPhone 用戶和開發者開放。

更新 06｜開放第三方網頁下載／安裝 app （暫時只限歐盟地區）

6.1｜這更新只為應對歐盟的反壟斷條款而設，其實非Apple自願追加，因蘋果一直認為開放下載會增加各種安全風險（當然還有app store抽成方面的顧慮）。不過Apple都已經計算好了；首先新功能已經存在，但想要在自家網頁開放app下載，也要先通過apple的「開發者Web Distribution審核」，並需要遵守嚴格的驗證條件；另外，每年下載超過100萬次後還需要向Apple繳交費用。

更新 05｜開放第三方網頁下載／安裝 app （暫時只限歐盟地區）

07 MDM 設備強制執行測試版｜ MDM（mobile device Manage）是一種管理 gadget 使用状況的系統，根據爆料人 Aaron Perris 分享，iOS 17.5、iPadOS 17.5 和 macOS 14.5 均會針對 MDM 加入新功能。