豐澤開倉 土瓜灣店結業3折起特價掃雪櫃、洗衣機、電飯煲、小家電｜豐澤電氣土瓜灣分店將於4月21日結業，即日起有大量家電陳列品以低至3折起優惠價清貨，不要錯過入平價機會！



電飯煲特價｜有Panasonic、Toshiba等日本名牌，1.8公升西施電飯煲 由原價$568減至$398，平成$170蚊（點擊以下圖片看全部特價品）

洗衣機特價｜洗衣機集中以豐澤自家品牌款式為主，有日式頂蓋型及前置式大眼仔款，最平$1,200有一部。（點擊以下圖片看全部特價品）

雪櫃特價｜同樣以豐澤自家品牌為主，最巨型有192L款式特價 $1,394。（點擊以下圖片看全部特價品）

豐澤土瓜灣分店清貨優惠

日期：即日起至 2024年4月21日

時間：上午11時半至晚上8時半

地點：九龍土瓜灣道 78-80 號地下 17-19 及 30B號舖

豐澤土瓜灣分店地點：九龍土瓜灣道 78-80 號地下 17-19 及 30B號舖

電飯煲

PANASONIC SR-TEM101MS 西施電飯煲 (1.0公升) 原價$498 > 特價$349

PANASONIC SR-TEM181MG 西施電飯煲 (1.8公升) 原價$568 > 特價$398

⁠TOSHIBA RC-10DRNH 多功能備長炭本厚釜電飯煲(1公升) 原價$798 > 特價$479

⁠PANASONIC SR-DM101 快思邏輯西施電飯煲（1.0公升）原價$968 > 特價$727

洗衣機

豐澤牌FJW60M21 6公斤日式洗衣機 原價$2,399 > 特價$1,200

豐澤牌FW1015C618 6公斤1000轉前置式大眼仔洗衣機 原價$3,988 > 特價$1,994

豐澤牌FW1445I718 7公斤1400轉前置式變頻洗衣機 原價$4,790 > 特價$2,395

雪櫃

豐澤牌FDGI236T22 變頻式雙門雪櫃 原價$3,498 > 特價$1,749

豐澤牌FDG192M18S 192L纖巧雙門雪櫃 原價$2,788 > 特價$1394

豐澤牌 FDG145B19S 145L雙門雪櫃 原價$2,748 > 特價$1,374