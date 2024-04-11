洗衣機冒煙/有燶味｜很多人使用洗衣機時，都不太注意每次洗衣量，大多是每天有多少污衣，能放入去的都盡量掉進去，還以為「打爆」洗衣機槽很環保，其實大錯特錯！近日有網民就疑似放太多衣服進機內，結果導致洗衣機出煙，甚至傳出燒焦的味道。



網民在「Facebook@家居裝修分享谷」分享，早前放太多衣服到滾筒式洗衣機內，完成第一個消毒程序之後，網民打算想拿出幾件衣服，可是洗衣機門打不開。唯有調教到脫水功能，接近完成階段，洗衣機的洗衣液盒位置竟然冒煙，甚至傳出燒焦的味道。

網民在情急下，即刻停止洗衣機的運作，可是洗衣機仍不能打開，因此在群組請教解決方法。有網民分享經驗，曾經因洗衣機軸心斷開，而出現出煙情況，原因是洗衣機長期過重導致。另外，因為滾筒式洗衣機在操作時，基本上都不能打開機門，在特殊情況下才能在機側位置解鎖，詳情要根據各洗衣機的說明書，不應自行嘗試。

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洗衣量多、建議改用直立式洗衣機

如家中人數比較多，每日需要應付的洗衣數量多的話，可以考慮使用大容量直立式洗衣機。同時，每部洗衣機都有指定的洗衣上限，如同一時間放太多的話，只會影響洗衣效率，輕則洗得不夠乾淨，嚴重甚至令滾筒負荷過大，影響洗衣機使用壽命。

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正確放衣服次序

除了注意洗衣機容量上限，不來放衣物次序也有學問。日本節目《ヒルナンデス！》教路，應先把重身衣物放入洗衣機，再把輕身的衣物如內衣褲﹑襪，這樣可以增加洗衣機底部重心，提高滾輪轉動效率。另外，也可以把有污跡的衣服放在底，避免污跡轉移到其他衣服上。當然，待洗污衣也不應該直接放在洗衣機內，這有機會令洗衣機滋生細菌。

資料來源：Facebook@家居裝修分享谷