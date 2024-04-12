iPhone 突然收到Apple ID驗證通知要小心｜2方法測有否被黑客攻擊

撰文：陳錦洪
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iPhone 收到Apple ID驗證通知要小心｜昨日（4月11日）大量 iPhone 用家，突然收到Apple ID驗證通知，如有多個 Apple ID 帳戶，更一次過同時彈出驗證要求，甚至出現陌生的 Apple ID 驗證，令一眾 iPhone 用家擔心手機安全問題。事後 Apple 亦緊急向全球 92 個國家用家，發出緊急威脅郵件通知，警告有機會成為「傭兵間諜軟體」攻擊對象。

外媒《TechChurch》指出，Apple 向 92 個國家的iPhone用戶發送「威脅通知」，向用家警告有機會成為傭兵間諜軟體攻擊目標。Apple 發現國家等級的黑客攻擊事件，利用 iPhone 的漏洞遠端入侵 iPhone 系統。這次的攻擊比起一般的惡意軟體攻擊複雜，估計是針對政治人物、政府官員、名人等作出攻擊。

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新加坡網路安全局（CSA）分享，如果來到收警告，要求 iPhone 用家需要重設 Apple ID 密碼的話，應該按「不允許」，因為黑客有機會用釣魚方法，取得用家的登入資料。同時，如收到 Apple 發來的請求一次性密碼（OTP）通知，也不要把代碼分享出去，以免黑客用來登入用家 Apple ID。

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兩方法檢查有沒有受到攻擊

如果都收到 Apple ID 驗證要求的話，可以嘗試登入AppleID.apple.com，如登入 Apple ID 後，頁面上出現「Threat Notification」（威脅通知），就代表當前的 Apple ID 已受到黑客攻擊。

另一個方法是，Apple 會向受影響的用家，透過郵件和 iMessage 通知當前 Apple ID 處於不安全狀態，而且會附上官方的詳細解決方法，可按照來保護 Apple 裝置的安全。

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資料來源：channelnewsasia

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