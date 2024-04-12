iPhone 收到Apple ID驗證通知要小心｜昨日（4月11日）大量 iPhone 用家，突然收到Apple ID驗證通知，如有多個 Apple ID 帳戶，更一次過同時彈出驗證要求，甚至出現陌生的 Apple ID 驗證，令一眾 iPhone 用家擔心手機安全問題。事後 Apple 亦緊急向全球 92 個國家用家，發出緊急威脅郵件通知，警告有機會成為「傭兵間諜軟體」攻擊對象。



外媒《TechChurch》指出，Apple 向 92 個國家的iPhone用戶發送「威脅通知」，向用家警告有機會成為傭兵間諜軟體攻擊目標。Apple 發現國家等級的黑客攻擊事件，利用 iPhone 的漏洞遠端入侵 iPhone 系統。這次的攻擊比起一般的惡意軟體攻擊複雜，估計是針對政治人物、政府官員、名人等作出攻擊。

新加坡網路安全局（CSA）分享，如果來到收警告，要求 iPhone 用家需要重設 Apple ID 密碼的話，應該按「不允許」，因為黑客有機會用釣魚方法，取得用家的登入資料。同時，如收到 Apple 發來的請求一次性密碼（OTP）通知，也不要把代碼分享出去，以免黑客用來登入用家 Apple ID。

兩方法檢查有沒有受到攻擊

如果都收到 Apple ID 驗證要求的話，可以嘗試登入AppleID.apple.com，如登入 Apple ID 後，頁面上出現「Threat Notification」（威脅通知），就代表當前的 Apple ID 已受到黑客攻擊。

另一個方法是，Apple 會向受影響的用家，透過郵件和 iMessage 通知當前 Apple ID 處於不安全狀態，而且會附上官方的詳細解決方法，可按照來保護 Apple 裝置的安全。

密碼設定10大宜忌

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資料來源：channelnewsasia