深圳免費派國內電話卡包50GB數據可用3個月｜免住址證明即睇點拎｜早前Alipay HK、WeChat Pay HK和中國移動都大派大陸電話卡，反應十分熱烈。今次中國電信繼續向港人大派電話卡，延續福利！即睇換領地點時間啦！



中國電信早前與深圳商場合作，向港人派發免費電話卡，反應十分熱烈。今次中國電信延長派發時間及增設換領地點，一齊睇地點同換領時間啦！

中國電信派100儲值額的電話卡 (Cham Lau @Facebook)

換領詳情

今次活動寫明是「港人返深優惠」，電話卡換領無須住址證明，只須出示回鄉證即可換領含¥100儲值額的電話卡，可用作扣除¥29的月費，等於享有免費3個月的上網服務，每個月享有50GB數據用量，包括20GB通用數據及30GB定向數據，定向數據可以用於常用的大陸APP，例如抖音、愛奇藝等，不過要留意，曾開通過中國電信電話卡的客戶無法再次換領。

換領地點及時間

1. 深圳蘭亭國際名園商場

地址︰深圳羅湖蓮塘延芳路2號

換領位置：瑞幸咖啡旁邊的商場入口

換領日期：即日起至5月6日

換領時間：10:00-18:00

2. 福田領展中心城

地址︰深圳福田福華一路3號

換領位置：G層服務台旁

換領日期：即日起至5月31日

換領時間：11:00-20:00

消息來源：Facebook 深圳大灣區內吃喝玩樂開心分享區 (Cham Lau)