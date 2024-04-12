iPhone修理被索天價維修費｜iPhone 的價錢最便宜也要數千元，Pro 型號的大容量機型甚至過萬元，而且並非所有人都會每年換機，在使用途中出現問題要維修也無可口非。近日，湖北一名盧女士把價值約 $7,000 的 iPhone 13 Pro 送到維修店維修後，竟被收取 14,000 人民幣，即比機價貴啲倍的天價維修費。



4月4日盧女士的 iPhone 13 Pro 突然死機，無法正常使用，因此在網上搜索解決方法，找到一間在同樣在武漢的手機維修店。在前往的路上，手機突然能正常使用，但由於維修店的線上客服指可以免費維修一次，因此就照樣前往檢查維修。

維修人員經檢查後，指手機目前開不了機，需要拆開了解是不是主機板損壞。及後，指出主機板的維修費為 2,198 人民幣，而盧女士亦同時支付並進行維修。可是，維修人員又再指出，手機的芯片已燒焦，如想恢復數據，就需要更換芯片，每個 15 人民幣，一共有 750 個。

結果，經過一番「維修」後，維修費竟高達 14000 人民幣：主機板 2,198 人民幣＋芯片約 12,000 人民幣。當問到為何維修費如此高時，維修人員的解釋竟然是「復原的資料是無價的」。經多方投訴後，最終才能以支付 2,300 人民幣的價錢，把手機拿回。

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內地媒體向湖北律師劉子琦了解，維修人員應收取合理合法的費用，不可強制收費，如消費者面對天價費用，就應先保存好單據﹑手機維修前後照片等，以助維護權益。同時，iPhone 的維修亦建議用家應找回官方維持中心，不只是能保障維修效率及資料安全，就算出現維修問題，也更能找到相關的部門投訴及追討。

資料來源：新浪