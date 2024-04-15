現時電腦﹑手機都存在大量的個人資料和銀行支付資料，如被惡意程式攻擊，電腦內的資料即有機會被盜取，因此，網絡安全軟件（防火牆）非常重要。消委會最新與國際消費者研究及試驗組織（International Consumer Research & Testing，簡稱ICRT）合作，測試了 18 款 Windows﹑8 款 MacOS 的收費和免費網絡安全軟件，發現免費版的表現不比收費版差。



ICRT 測試了 18 款適用於 Windows 的網絡安全軟件，當中 12 款為收費軟件，5 款為免費下載和安裝使用，以及內置在 Windows 的 Windows 10 Defender。另外，8 款適用於 MacOS 系統，當中 6 款為收費軟件，2 款則可免費使用。

收費版 vs 免費版

收費版和免費版的網絡安全軟件，主要分別在於，免費版主要功能是防惡意程式﹑病毒﹑防間諜程式為主；收費版的即比較全面，如有銀行網頁保護、過濾垃圾郵件及家長監護等額外功能。

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ICRT 利用 300 個從網上下載的惡意程式，測試網絡安全軟件能否成功偵察，如能偵察又能不能成功阻擋，以及整個過程的所需時間。如果使用網絡安全軟件的主要目的是想要防惡意程式的話，測試發現多達 15 款網絡安全軟件，成功偵察率高於97%。

「Bitdefender」、「Avast」、「G DATA」、「ESET」、「AVG」、「Avira」及「F-Secure」，以上幾款品牌的網絡安全軟件，於在線或離線的表現都不俗佳，獲 4.5 或以上評分。同時發現，光論阻擋惡意程式上，免費版也有多款能獲得 4.5 分評價，表現不比收費版差。

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現時網絡上存在大量的釣魚攻擊，測試亦找來 600 多個網絡釣魚（phishing）的網址，先後在Chrome﹑Safari 進入釣魚網站，當中有 5 款沒有提供網絡釣魚防衞保護：「Microsoft」、「F-Secure」、「G DATA」、「Norton」及「Avira」。