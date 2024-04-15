分析師稱iPhone 16缺乏這功能　銷量將受到影響　明年會更吸引？

據市場傳言，蘋果即將推出的iPhone 16系列將會有許多硬件升級，以提升其人工智能功能。然而，對於這些說法，分析師們持懷疑態度。



不過，對於打算跳過2024年iPhone的消費者來說，2025年推出的iPhone 17系列可能會有一些引人注目的內部變化，這將極大地增強其與人工智能相關功能的性能。

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根據AppleInsider報道的一份備忘錄顯示，摩根大通分析師評論了iPhone 16發布的問題，並指出缺乏人工智能功能將會對其銷售產生負面影響。此前郭明錤評論說，在缺乏引人注目的功能的情況下，蘋果今年出貨量可能會下降高達15%。

此外巴克萊的分析師也評論到iPhone 16和iPhone 15之間幾乎沒有區別這也將對銷售產生不利影響。但是證據表明，在即將推出的型號中將配備足夠的硬件升級使其能夠流暢運行與人工智能相關的任務。例如，早期報告指出這款手機內存更多，並有可能加入更大的神經網絡引擎，這可能有助於實現一些先進的功能。

同時據傳蘋果正在努力在iPhone 16的發布中加入人工智能功能的熱潮，因此摩根大通分析師會發表這樣的評論顯得有些奇怪。相反地他們表示增加內存和神經處理單元等升級將會在iPhone 17中實現，並帶來一系列功能並有利於生成式人工智能和日常使用。

我們必須等待蘋果今年晚些時候正式發布iPhone 16並看看該公司將在即將推出的旗艦系列引入人工智能方面取得了多大進展。在此之前，請保持一定的懷疑態度。

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