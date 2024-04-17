Apple Watch爆耗電災情！iPhone 上周推出 iOS 17.4.1 後，有不少用家都反映影響到 Apple Watch 的使用情況，令 Apple Watch 的耗電情況加劇，甚至有用家的 Apple Watch 只用了 4 小時就沒電。



網民在 Apple 的官網社群中分享，iPhone 更新到 iOS 17.4.1 後，連上的 Apple Watch 就在用到不足 4 小時後，就突然沒電。網民補充，使用習慣沒有改變，也沒有更新 watchOS，單是更新了 iOS 17.4.1 就馬上出現以上情況。

官網上也有網友提到出現同樣問題，而且在 7 點充完電後，11點半就完全沒電，甚至有用家在睡覺時，沒使用就掉了 80% 的電量。用家去找 Apple 支援人員查緝，卻被指出沒有任何異常情況。

有網民發現了暫時的解決方法，可以先把 iPhone 和 Apple Watch 斷開連線再重新開機後，把 iPhone 上的「Watch」自動更新關閉。同時，再把 Apple Watch 上的「WatchOS 10.4更新檔」刪除，再把 iPhone 和 Apple Watch 重新連上即可解決。

macrumors.com 設計圖片

要完全解決問題，或要等到 iOS 17.5 正式版出來後，才能透過更新解決。彭博社近日透露，Apple 預計會在 5 月第二個星期發表新款 iPad Pro 及 iPad Air，相信到時還會同步更新 iPadOS 17.5；所以iOS 17.5 正式版最有可能的上架日期應該是：5月6日（星期一）至5月10日（星期五）左右。

iOS 17.5 新功能點閱



01 「天氣」桌面工具小改良｜iOS 17.5 微調了桌面「天氣」小工具（Weather Widgets）介面，縮細天氣溫度數字。

iOS 17.5 正式版新功能整理、改良 01｜ 「天氣」桌面工具小改良

02 Podcast 桌面工具小改良｜Podcast 桌面小工具將會配合節目封面自動更改工具背景顏色，比如下圖中的節目封面是紅色，那整個widgets 都會是紅色背景，增加一體感。

改良 02 Podcast 桌面工具將會配合節目封面自動更改工具背景顏色

資料來源：Apple Discussions