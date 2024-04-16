Apple iOS 18將配備AI功能？免經雲端直接在iPhone手機運行｜外媒《彭博社》記者稱Apple計劃在iOS18中推出首組新AI(人工智能)功能，並且不用連接雲端伺服器，可以直接在iPhone手機運行。



近年AI發展迅速，AI功能被廣泛使用。近日外媒《彭博社》記者稱Apple計劃在iOS18中推出首組新AI(人工智能)功能，並且不用連接雲端伺服器，可以直接在手機上使用。

外媒《彭博社》記者稱Apple計劃在iOS18中推出首組新AI(人工智能)功能(MacRumors)

Apple預計將於6月10日至14日舉行年度全球開發者大會 WWDC 上發布 iOS 18 和其他軟體更新。而《彭博社》記者Mark Gurman近日在《彭博社》中的《Power On》專欄問答中表示「當全世界都在等待Apple 6 月 10 日發布大型人工智能產品時，首批功能似乎將完全在設備上運行，這意味著該公司(Apple)的大型語言模型沒有經雲端處理組件。」

Mark Gurman表示，iOS 18預計不會包括Apple自身類似 ChatGPT 的聊天機械人，但目前還不清楚 Gemini 或其他聊天機器人是否會直接整合到 iOS 18 中。另外Apple供應鏈分析師Ming-Chi Kuo and Jeff Pu 表示公司正在積極採購人工智慧伺服器，也許未來Apple會提供一些經自己雲端運作的生成AI功能。

除此之外，有傳iOS 18將應用生成AI功能到iPhone 的 Spotlight 搜尋工具、Siri、Safari、Apple Music、訊息、健康等功能，同時將令Siri可以回答更複雜的問題，並可以在「訊息」app中自動完成句子，讓我們來期待一下吧。

有傳iOS 18將應用生成AI功能到Siri功能(Apple)

消息來源：MacRumors