日圓跌穿5.1！創34年新低｜日圓一路貶值，每百日圓兌港元趺穿 5.1（截稿前報5.065）！到達 34 年來的低位。日圓在年內已累跌 8%，對於喜歡去日本旅行的港人來說，這可說是天大的好消息，食拉麵﹑壽司，買模型﹑時裝﹑飾物又因此打折。想兌日圓方便又抵的話，可以參考以下 4 個方法：



1）直接日本免手續費提款

說到最方法又抵的兌Yen 方法，不得不提使用部分銀行的提款卡，直接在日本提款機中取日圓。如渣打銀行的渣打多貨幣萬事達卡扣賬卡，支援Mastercard、Cirrus及Jetco網絡，而且以11種指定貨幣在海外提款可免手續費，包括日圓、美元、人民幣。另外， Citibank Debit Card 在海外以Mastercard、Cirrus及Jetco網絡，提取 Citibank Global Wallet 支援的貨幣時，同樣也是免手續費！

日本免手續費海外提款流程👇👇

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記者實試用 Citibank Global Wallet 在日本 ATM 提款，只要帳戶內有足夠的日圓，在支援Mastercard、Cirrus及Jetco網絡的 ATM 提款時，會直接扣除帳戶內的日圓存款，無需手續費，亦不用擔心帶太多現金在身上。而且可以隨時在 App 內，按當時的匯率再兌日圓，靈活性比帶現金高很多。

香港銀行卡適用的日本ATM

日本郵政銀行 ATM（設置地點）

Seven 銀行 ATM（設置地點）

瑞穗銀行（設置地點）

三菱日聯銀行（設置地點）

三井住友銀行（設置地點）

2）外幣提款機

如果怕去到日本有任何意外撳不到錢的話，亦可以直接在香港部分銀行提供的外幣提款機中，直接把銀行戶口中的外幣取出來，拿現金去日本落機即可使用。可以在銀行的外幣戶口，用銀行提供的電匯價兌換，大部分銀行的外幣提款機都無需收費手續費。

3）一App搵最平匯率

若怕無現金揸手沒有安全感的這，亦能透過 Hyperair App 找出香港部分找換店的匯價，一次過比較多間找換店的匯率，更能直接在 App 內預約外幣數量，比起續間上網找匯率方便得多。

4）一App免卡免手續費提款

如果沒有以上的銀行卡，也可以使用 Cashmallow App 在日本免手續費提款。只要下載 Cashmallow App，登記資料並從本地銀行轉帳到 Cashmallow 帳戶，就能隨時兌換（截稿前手繳費固定$10）。提款方面就更方便，只要在 App 內要求提款，就能使用提款 Code 在 7-11 ATM 免卡提款。