英國洗衣公司專家：戒5個洗衣壞習慣 勿只用「快洗」否則越洗越髒

幾乎每日都要使用洗衣機，可是你真的懂如何使用洗衣機嗎？落洗衣粉的數量﹑洗衣模式﹑洗衣量等，都會影響到洗衣效率，甚至會影響洗衣機的使用壽命。英國洗衣公司 Laundryheap CEO Deyan Dimitrov 接受外媒訪問，分享 5 個常見的洗衣機使用壞習慣。



1）使用過多洗衣精

過度使用洗衣粉是最常見的洗衣錯誤之一。其實這樣做並不會讓衣物更乾淨，反而會造成問題。Deyan 表示，雖然洗衣粉讓衣服聞起來清新，但使用過多可能會在衣物留下殘留物。一旦殘留物黏附在衣服上，就會有吸收污垢的問題。可嘗試將每次洗滌時，使用的洗衣粉減少到建議量的四分之三，看看洗滌循環結束時，是否滿意衣物清潔程度。

2）對所有衣物使用相同的洗衣機設定

Deyan 指出，第二個需要改正的洗衣壞習慣，就是不論什麼東西，也使用同一個洗衣機設定。溫度的設定。應完全取決於清洗的是何種材質。建議毛巾和床單應使用暖水或熱水設定。而棉織品和羊毛則需要在較低溫度下洗滌，以保護其形狀完整。談到床單，Melt Laundry 公司的專家認為，60°C 的高溫洗滌是最理想溫度，因為可殺死積聚在床單上的細菌、病菌和真菌。

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3）不清空口袋

很多人把衣服放入洗衣機前，也沒有檢查每件衣服的口袋。然而，這是非常重要的一步絕不能跳過。Deyan 表示，口袋如有東西的話，可能會堵塞洗衣機排水管。最大的隱患是金屬物品，如硬幣或鑰匙。當洗衣機滾筒運作時，金屬物品可能會碎裂或者損壞前置式洗衣機的玻璃門，或者損壞滾筒。鑰匙或硬幣也可能卡在管道中，造成堵塞和潛在的漏水問題。

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4）洗衣機超載

為了加快完成洗衣，往洗衣機多塞幾件衣物會降低效率。Deyan 指出，人們常有超載洗衣機的習慣，因為希望一次完成所有洗衣，但這只會破壞衣物。原因是洗衣機內衣物越多，洗衣粉就越難在衣物間循環。超載電器也會給機器帶來負擔，加快老化，從而減少洗衣機的使用壽命。

5.忽視洗衣機故障跡象

專家指出，如果有聽到洗衣機發出奇怪的噪音、聞到異味或看到機門周圍有霉斑，最好不要忽視這些跡象。故障的洗衣機將無法正常洗滌衣物，建議找專家檢查和維修。

資料來源：Express