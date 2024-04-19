2024 DSE考生優惠：CSL免費5G300GB電話卡/天仁茗茶特價/半價泡芙｜正值DSE考試季節，CSL、天仁茗茶和西樹泡芙等商鋪為了向2024 DSE考生打打氣，都紛紛推出優惠，好讓2024DSE考生在「苦戰」中可以放一放鬆，一起來看看有甚麼優惠吧。



2024 DSE文憑試正在進行，相信令不少DSE考生都倍感壓力。在DSE考試季節，CSL、天仁茗茶和西樹泡芙等商鋪為了向2024DSE考生打打氣，都紛紛推出優惠，好讓2024DSE考生在「苦戰」中可以放一放鬆，一起來看看有甚麼優惠吧。

1.CSL——5G體驗包

CSL推出DSE PARTY PASS 5G體驗包，應届DSE考生只須在優惠期內於網上登記， 再到門市完成出示身份證實名登記，及2024 DSE准考證正本即可換領SIM卡。

優惠日期：即日起至7月31日

登記網站：https://www.hkcsl.com/tc/dse-free-sim-card/

登記條件：登記人須為18歲或以上之2024年香港中學文憑試考生，並持有效香港居民身份證

2.天仁茗茶——$5優惠

為了向DSE考生打打氣，天仁茗茶向應屆DSE考生推出$5減價計劃。由即日起至5月11日2024DSE考生到天仁茗茶門市出示准考證，購買茶飲時即可享有$5優惠。

優惠日期：即日起至5月11日

留意每筆消費優惠只限一杯，優惠不可與現金券及其他優惠同時使用。

3.西樹泡芙——第二件半價優惠

西樹泡芙推出限時學生優惠，只要於星期一至五在西樹泡芙門市出示學生證或穿著校服，即可享有第二件半價優惠。

優惠日期：星期一至五,中午12時至下午5時。

適用門市：粉嶺、葵芳、馬鞍山及屯門分店

4.HoiHoi Pancake House——免費飲品

HoiHoi為了向DSE考生應援，由即日起至5月7日，於荃灣門市出示應屆DSE准考證，即可免費得到咖啡或特飲一杯。

優惠日期：即日起至5月7日

分店地址：新界荃灣楊屋道1號荃新天地1樓117號舖

5.春芳號香港——第二杯半價

為了支持DSE考生，春芳號香港亦向考生推出第2杯半價優惠，只要到分店出示應屆DSE准考證即可享有第二杯半價優惠。

分店地址：觀塘裕民坊商場G2舖

炮台山宏暉大廈4號地舖

石門京瑞廣場1期地下G06C號舖

沙田中心3樓25J舖

6.Signature By 5R——85折蛋糕

Signature By 5R為了向DSE考生打打氣，只要出示應屆DSE准考證，於即日起至4月25日，在網上或實體店訂蛋糕，都可享有85折優惠，每人每張准考證/學生證限換一個。

優惠日期：即日起至4月25日。所有蛋糕必須在4月30號前領取。

適用分店：沙田及香港中環站門店