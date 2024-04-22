宇多田光演唱會2024優先抽籤4.22搶票攻略｜附門票價錢+座位表+連結｜日本歌姬宇多田光終於再次來港開演唱會，於8月亞洲國際博覽館Arena演出兩場。而4月22日起，優先購票登記抽籤，而5月初則會正式公售。想在成功入手，就一定要留意以下公售搶票攻略。



HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 宇多田光香港演唱會即將於8月香港肇行，於8月17-18日亞洲國際博覽館Arena舉行，想成功入手的fans，就一定要把握優先購票登記抽籤機會。

優先購票登記抽籤時段：2024年4月22日 (星期一) 中午12時 至 2024年4月23日 (星期二) 下午6時止

優先購票登記抽籤結果公布：2024年4月25日 (星期四) 下午4時開始陸續發放

優先購票開始售票日期：(只限快達票網站及購票熱線購買) 2024年4月29日 (星期一) 上午10時 至 晚上11時59分 或至優先購票的門票全部售罄。

優先購票登記辦法



－客戶必須登記成為「快達票會員」方可參與（“節目”）優先購票登記

－於網上登記時段內，登入「我的帳戶」在「節目追蹤」內訂閱「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 宇多田光香港演唱會優先購票登記抽籤」

－成功登記後，系統將自動發出登記確認電郵至客戶的註冊電郵地址，客戶亦可於「節目追蹤」內查閱有關登記紀錄。

－每電郵地址只限註冊一個快達票戶口並只限登記一次，每手提電話號碼只限登記一次；如發現任何重複使用的戶口或手提電話號碼作登記者，主辦機構及快達票將保留取消其所有相關登記紀錄的抽籤資格權利而不作另行通知。

HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 宇多田光香港演唱會 優先購票登記抽籤連結



HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 宇多田光香港演唱會 抽籤連結 👉 直購連結

宇多田光演唱會2024 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「宇多田光演唱會2024」座位表及門券價錢等資訊，$1580、$1280、$980及$680。

宇多田光演唱會2024 演出日期

宇多田光演唱會2024演出日期為8月17-18日。

宇多田光演唱會2024 發售資訊

早前公佈了宇多田光演唱會2024優先購票登記抽籤時段：4月22日 (星期一) 中午12時 至 2024年4月23日 (星期二) 下午6時止。

記者早在之前於HKTicketing快達票不同演唱會公售門券都成功搶購，與大家分享搶購心得。

+ 9

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於不同網站成功搶飛的經驗及心得。

宇多田光演唱會2024 何時舉行？如何搶購？ 宇多田光演唱會2024 將於8月17-18日舉行，即睇購買連結及心得 宇多田光演唱會2024 於哪個場地舉行？ 亞洲國際博覽館Arena 舉行 宇多田光演唱會2024 門券詳情？ 座位價格為$1580、$1280、$980及$680

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

+ 15

+ 4

+ 8

同場加映：其他演唱會搶飛心得

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會讓用家選擇進入購買「COLLAR演唱會2024」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$680位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。