Uniqlo教正確清潔羽絨方法｜踏到夏季，一些大褸﹑羽絨都準備洗好收藏，等冬季才再拿出來。每次洗羽絨都有一個問題，到底能不能放入洗衣機呢？正確的方法又是如何呢？以下找來兩大知道服飾品牌，分享洗羽絨正確方法。



洗衣機洗羽絨

美國知名服飾品牌「The North Face」曾在官網分享，由於羽絨內部填充物通常由鴨毛或鵝毛製成，因此可以用水洗的方法溫和地清潔羽絨，可是不能乾洗，有機會令纖維變硬。如羽絨可以放入洗衣機的話，就應先拉上所有拉鍊及扣子，避免在洗衣機攪拌的過程中刮傷羽絨外套，甚至破壞洗衣機滾筒。

另外，最好放入較大的洗衣袋中，選擇溫和模式及低速運轉，避免過份擰扭羽絨中的填充物，破壞羽絨結構。在脫水時，可以先按下暫停鍵，把乾毛巾放入至洗衣機內，用乾毛巾幫助加速吸收羽絨的水分。

留意洗衣標籤

UNIQLO官網也曾分享，洗羽絨時，應先查看衣服中的洗衣標籤，看看可使用多少度的水清洗。標籤上的水桶標誌中的數字，代表可以使用的水溫，如使用過高的溫求，有機會傷害到羽毛填充物。

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乾衣方法

如要把羽絨放在洗衣機乾衣時，應使用溫和的乾衣模式，滾筒速度不能太快，同時溫度也不能過高。晾衣時，為了保持羽絨材質的蓬鬆感，晾衣時應盡量把將羽絨的外型掛出來。不要直接把羽絨在洗衣機取出來就，就直接晾在太陽下，有機會令羽絨變型。