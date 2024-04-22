Google Drive檔案篩選器功能於Android裝置推出 一鍵分類文件類型｜平日上班有不同文件要處理，不過當不同文件都一同儲存在雲端時，搜尋起上來都不容易。Google Drive近日終於在Android裝置上推出檔案篩選器功能，即睇篩選方法啦！



平日上班有不同文件要處理，不過當不同文件都一同儲存在雲端時，搜尋起上來都不容易。Google Drive近日終於在Android裝置上推出檔案篩選器功能，即睇篩選方法啦！

Google 不時為Drive新增新功能，例如去年新増了暗黑模式及文件掃瞄功能，而上月iOS版的Google Drive 新增了新功能，可以在搜尋列中按檔案類型分類，並可以透過擁有者及修改時間分類，以收窄範圍查看文件。

Google Drive檔案篩選器功能🔽

這項新功能近日在Android裝置登陸，Google 表示將會在未來幾天陸續向Google Workspace用戶提供，只要在Google Play商店中的「我的應用程式」更新Google Drive即可，希望新功能都能讓大家工作時更得心應手。

消息來源：sammobile