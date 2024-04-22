北上消費｜深圳Costco、山姆超市 WeChat Pay HK／信用卡回贈優惠 信用卡回贈最高 $120｜不少人北上消費都會到Costo及山姆超市購物，今次為大家整理了幾個大陸Costo和山姆超市的信用卡回贈及WeChat PayHK的優惠，讓大家買得更盡興。



不少人北上消費都會到Costo及山姆超市購物，今次為大家整理了幾個深圳Costo和山姆超市的信用卡回贈及WeChat PayHK的優惠，讓大家買得更盡興。

1.WeChat Pay HK———COSTCO

由即日起至2024年6月30日，所有WeChat Pay HK用戶都可以享有獨家Costco 100元人民幣門市代金券，只要在店內消費滿500元就即可使用，其中的人民幣金額更會自動轉為港元去結算，不用收取手續費。

WeChat Pay HK優惠券領取步驟🔽

2.中國銀行卡COSTCO、山姆超市回贈

由即日起至6月30日只逄星期五、六、日及香港公眾假期於中國內地的山姆會員商店、COSTCO用中銀信用卡或BoC Pay簽賬即可享有高達港元$600回贈。

於山姆會員商店、COSTCO使用中銀信用卡優惠

- 單一簽賬滿港元$500，即享有港元$60現金回贈

- 單一簽賬滿港元$1000，即享有港元$120現金回贈

每人每月最高可享有港元$120現金回贈，推廣期內最高可享有港元$600現金回贈。

3.BoC Pay山姆超市優惠

由即日起至5月22日，於指定山姆會員商店使用BoC Pay消費滿人民幣$1000，即減人民幣100元。指定山姆會員商店包括：深圳前海店、深圳福田店、深圳龍崗店、深圳龍華店及珠海店，優惠不適用於自動收銀機。每每日只可享有優惠一次，推廣期內最多可享有優惠10次。

4.銀聯山姆會員商店優惠

由即日起至5月22日以銀聯的QRcode或實體卡付款簽賬滿人民幣$1000，即可減人民幣$100，每張卡每日只可以使用優惠一次，推廣期內最多可以享有優惠10次，即於推廣期內可以享有人民幣$1000。優惠適用於深圳前海店、福田店、龍崗店、龍華店及珠海店。