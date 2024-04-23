地震速報APP｜台灣花蓮 4 月 23 日凌晨再次發生多次地震，最強一次達到 6.3 級，估計是月初 7.2 級地震的餘震，至少有兩幢大廈出現傾斜問題。一個月內出現多次地震，不只是台灣居民，連喜歡去台灣旅行的港人都憂心忡忡。iPhone 上有一個地震預告App，可以提早幾秒收到地震通知，不要小看那幾秒，可能就是影響到能否從早逃生。



「台灣地震速報APP」

iPhone 上有一個「台灣地震速報APP」，針對台灣地區進行地震通知。「台灣地震速報APP」的介面非常簡單，顯示地震的預估級數，以及地震波將在多久後抵達。這個 App 最好的地方，是能提早幾秒收到地震通知，更可以自訂預警震度，用家可以設定多少級震度以上，才能收到地震提醒。(App內數字只供參考）

「台灣地震速報APP」目前支援台北市、新竹市、台中市、嘉義市、台南市、高雄市、宜蘭縣及花蓮縣市，如果用家不在以上幾個市，也可以選擇鄰近的縣市地區作為警報位置，以盡可能收到準確的地震通知。

「台灣地震速報APP」是透過台灣中央氣象署的強震即時警報系統（CWB），了解地震發生的實際位置、規模。由於地震的發生非常迅速，能提早收到通知，就大大增加逃生的機會。因此，如前往台灣旅行的話，非常建議旅客下載「台灣地震速報APP」。

Topstcn.com 地震訊息｜全球地震速報

除了台灣，如果你前往其他地區旅遊，就可以安裝這款《地震訊息》，它涵蓋了全世界22個地震偵測點的實時地震訊息，雖然細節上未必及得上各地區本身的相應防災App，勝在一個app全球通用，不必去到每個地區再搜尋／下載。

（App Store下載／Google Play 下載）