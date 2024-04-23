Hyundai推出升級版STARIA AT Prime高級客貨車，完美融合了STARIA MPV與Van的優勢，重新定義了新世代載客載貨的標準。這款車型不僅延續了STARIA系列的熱銷勢頭，更進一步提升了日常舒適度和便利性，成為穿梭各地的最佳夥伴。



STARIA AT Prime從底盤平台和懸掛系統著手，配備前麥花臣和後多連桿的高性能懸掛組合，大大提高了過彎穩定性、操控感和乘坐舒適性。2.2升VGT柴油渦輪增壓引擎搭配八速自動變速箱，輕鬆應對各種路況。

車廂方面，STARIA AT Prime採用全景式門窗設計，採光度十足。智能電動趟門、電動尾門和全景泊車鏡頭功能，方便應對香港狹窄的上落貨環境。後排座椅靈活性更勝從前，可輕鬆滑動和摺疊，提升載客載貨的自主性。2,620公升的尾箱空間經過美化，配有全穿透式格網欄，消除了貨運的焗促感。

安全配置方面，STARIA AT Prime搭載Hyundai SmartSense主動安全系統，包括盲點監控、碰撞預防、智能巡航、車道偏離警示和前方碰撞預警等功能，全面保障駕乘者的行車安全。

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此外，STARIA AT Prime還配備了10.25吋數位儀表、8吋觸控螢幕、Apple CarPlay、無線充電、USB充電插座和獨立後排空調等智能科技，讓乘客盡情享受猶如私家車般的豪華乘坐感。

售價（環保商用車輛稅務寬減後）：HK$318,800