Culture Polygon 立派綜藝祭港日偶像show｜5.15演出物販時間公開｜Canvas Project 全民偶像選拔賽今年繼續舉行，記得上「01空間」獨家預購門票，5月15日去柴灣青年廣場Y劇場睇「Culture Polygon立派綜藝祭」，睇入圍隊伍角逐晉級席位，更有日本大型活動「Tokyo Idol Festival Asia Tour」的東京（きゅるりんってしてみて）、香港（乙女新夢、Sentimental Kiss）、曼谷（Euphonie）Idol女團獻技！



港日泰演出團隊各具特色

活動分為Part 1、Part 2 兩部（單場 $380｜全都看 $580），除了參賽的女孩子出場比賽的時短，每一部還有8個單位演出（下面仲有各演出女團的個別介紹同相片喔），人氣香港女團乙女新夢只會在Part 2出場，而來自東京的きゅるりんってしてみて跟曼谷的Euphonie，就兩個部份都會參演。而日本「地下偶像」活動還有個特色，就是演出完畢後可另外付費與女孩子們合照，想體驗日系女團活動的樂趣，「CulturePolygon立派綜藝祭」是一場超抵睇的最佳選擇！

大會公開了5月15日 Part 1／Part 2 上下午兩場的演出單名出場時間，還有各女團物販時間的位置情報，為大家updated一下。注意影相時間只得1小時，要早一點計劃好跟那團的女孩子合照啦！

ACGHK香港動漫電玩節進化不斷，主題緊貼潮流，近幾屆加入VTuber現場直播和日系女團idol偶像舞台演出，均深受支持、反應熱烈。今次推介的「Canvas Project 全民偶像選拔賽」，為有志成為日系女團偶像的少女提供發光發亮的機會，而5月15日舉行的前奏活動「Culture Polygon 立派綜藝祭」，一場活動包括了入圍參加者的淘汰賽演出，還首度與日本大型偶像活動「Tokyo Idol Festival Asia Tour」合作，安排了14組來自東京、曼谷、以及我們香港本土的偶像女團一起演出。

Culture Polygon 立派綜藝祭 門票01空間獨家發售中

以下為上屆實況直擊：Culture Polygon立派綜藝祭夏之陣｜必睇動漫演奏廳、偶像選拔賽

きゅるりんってしてみて｜由幾位日本網紅選拔賽 Miss ID 冠軍組成，成員本身個個都是KOL、顏值超高。（演出時段：Part 1／Part 2）

きゅるりんってしてみて

Euphonie｜泰國人其實非常喜歡日本文化，泰文拉打歌你聽得多，AKB也有曼谷分隊，而Euphonie是一團有很多原創歌曲的泰國女團。（演出時段：Part 1／Part 2）

Euphonie

Ace Mode｜由幾位香港女網紅組成，比如Coser Grace、前電競選手Deer 鹿兒等等。（演出時段：Part 1）

Ace Mode

空想グラフィティー（演出時段：Part 1）

空想グラフィティー

Sentimental Kiss｜有齊中高音、Rapper，最近又有新成員加入的人氣大團，演出風格非常華麗。（演出時段：Part 1）

#51NK｜讀音為Sink的新團，部份成員本身也屬於其他本地知名女團，為了一試平時少有的演出風格，集合起來創造了一個特別組合。（演出時段：Part 1）

#51NK

Yukari・有栖川 縁｜Cover日本流行曲的女歌手（演出時段：Part 1）

Yukari・有栖川 縁

薄明エルフリーデ｜隊內有人氣偶像、知名coser、空手道港隊選手，睇得又打得、臥虎藏龍的女團。（演出時段：Part 1）

薄明エルフリーデ

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Part 2 表演團隊

ChuRiPPU｜由幾位走性感風格的coser組成，話你知身材好也可以登台唱歌跳舞，而且水準也不落於人後。（演出時段：Part 2）

ChuRiPPU

Peer pure Pear｜團中成員「矢風」就是上屈Canvas Project 全民偶像選拔賽冠冠，如今已經成功出道。（演出時段：Part 2）

Peer pure Pear

Infinity ∞ Circus｜由香港地下偶像界幾位實力派組成，無論歌藝和舞技都屬一等一。（演出時段：Part 2）

Infinity ∞ Circus

NOVA｜紅人770、FuFu等人組建的女團，可愛又帥氣。（演出時段：Part 2）

NOVA

M.A.D.｜剛剛發表了第二支原創歌，成員如幽夜、Mira、QiuQiu都是香港地偶界無人不識的紅人。

M.A.D.

乙女シンドリーム - 乙女新夢｜時常都可以在ViuTV節目中見到的香港日系idol女團，想見她們就一定要留到part 2下半場時段。

乙女シンドリーム - 乙女新夢

<Canvas Project全民偶像選拔賽-淘汰賽>之物販安排及注意事項：

・本活動包括特典會，只限已購票人仕入場。

・請遵從各隊伍的物販守則及特典劵使用條款。

・表演單位演出及物販時間請參考活動時間表，唯當日有可能依實時情況而有所出入，請各位留意。

・Cheki券數量有限，售完即止。

・為了確保每個人的安全並完善作業系統，主辦單位有權更改任何規則而不作預先通知。如果您同意這些註釋，則視為您同意其目的並同意修改時的最新版本。



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《Culture Polygon立派綜藝祭》

Canvas Project全民偶像選拔賽--淘汰賽

日期：2024年5月15日(三)

時間：14:00 - 21:00

地點：香港柴灣青年廣場Y劇場

門票價錢：$380 - Part 1 ：1400 - 1630 （入場1次）

$380 - Part 2 ：1830 - 2100（入場1次）

$580 - Part 1 ＋2 ：1400 - 1630 及1830 - 2100（各入場1次）

售價平台：Culture Polygon 立派綜藝祭 門票01空間獨家發售中

更多活動詳情，請密切留意 https://ani-com.hk/

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條款及細則：

1. 每票只限一人進場。

2. 全場企位，不設劃位。

3. 售出的門票恕不能取消、轉換或退款。

4. 埸館內嚴禁進食。

5. 任何觀眾若騷擾活動進行，主辦機構有權要求該觀眾即時離場而不須作出任何賠償。

6. 活動期間禁止以任何形式攝影、錄影或網上直播，唯主辦機構公佈可攝錄的時段除外，一切以現場公佈為準。

7. 如有任何爭議，主辦機構保留最終決定權。