Apple發布會預告！5.7日晚上舉行｜M3 iPad Pro外還有3件新產品

Apple 5月7日iPad發布會｜Apple 突發宣佈，將在香港時間 5 月 7 日晚上 10 點，在線上舉行發布會。在發布會邀請函中預告「Let Loose」，預計重點將是全新的 iPad 和 Apple Pencil，更直接放出 Apple Pencil 畫出新 Apple Logo 的標誌。



Apple Pencil 3

早有傳聞 Apple 將發布新一代 iPad Pro 和 iPad Air，不過發布會邀請函直接展示了 Apple Pencil，當然要新隆重其事首先講講 Apple Pencil。現時只要進入 Apple 官網，就會隨機看到以下 6 個發布會邀請的新標誌，看來是想表達用 Apple Pencil 可畫出不同效果的圖案。

傳聞新一代的 Apple Pencil 3將具有磁吸式筆尖，可以隨意更換不同顏色，以及不同物料的筆尖，為用家模擬不同的繪圖效果，更似在各種質地上畫畫。同時，傳聞具備「擠壓」動作手勢來執行更多操作，以及未來有望支援 vision Pro和加入 Find My 功能。

M3 iPad Pro

發布會另一個重點，就是兩款搭載 M3 晶片、採用 OLED 螢幕、機身更纖薄、邊框更窄、備有霧面螢幕選項、前置鏡頭改成橫向設計的 iPad Pro，有傳甚至可能支援 MagSafe 無線充電。

由於 OLED 比 mini-LED 更有效率，估計 M3 iPad Pro 的電池續航力都會明顯提升。價錢方面，DigiTimes 2024 年 2 月的一份報告稱，iPad Pro 改用 OLED 螢幕，可能會加價 160 美元。

M2 iPad Air

另一款有機會在發布會登場的 iPad，就是同樣有兩年未更新的 iPad Air。在 Amazon 更曝光了 iPad Air 將首次推出的 12.9" 大尺寸機型，多款 12.9" 的 iPad Air 保護套已在 Amazon 中流出，在預覽圖中看到新 iPad Air 或可支援機側 Apple Pencil 磁吸功能。升級使用 M2 處理器的 iPad Air，配備橫向前置鏡頭，鏡頭將支援 ProRes 編輯和 ProRes RAW 拍攝格式。

新款Magic Keyboard

根據 Mark Gurman 的消息，Apple 計劃徹底重新設計 Magic Keyboard，配備更大的觸控板，讓連接鍵盤時，iPad 的使用體驗更像 Notebook。Mark Gurman預測，Apple 因改用更優質的材料設計，或許要將 Magic Keyboard 價格提高到 299 美元。

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