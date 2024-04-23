iPhone16最新爆料整彙整　起步256GB取消實體鍵外　有摺疊可能？

一般來說，每年的 iPhone 發布之前，都會有無數爆料提前露出，今年的 iPhone16 也不例外。目前已經有海量訊息爆料了，據悉新 iPhone 起步就是 256G，而且還會取消兩側的所有實體按鍵。



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1、iPhone 16 起步 256GB，售價不變

@LeaksApplePro 近日發布推文，曝料稱蘋果今年 iPhone 16 Pro 起步存儲為 256GB，且售價可能維持 999 美元。

此前， iPhone 15 Pro 機型起步存儲為 128GB，而 iPhone 15 Pro Max 的起步存儲為 256GB。報道稱此舉能夠進一步統一蘋果的 iPhone Pro 系列，除了尺寸差異之外，包括相機、存儲方面保持相同規格。

2、外側實體按鍵全部取消，光禿禿的 iPhone 來了

據台媒《經濟日報》報道，日月光投控再次拿下蘋果大訂單，獨家獲得蘋果今年全新設計、用於 iPhone 16 系列新的機身兩側，取代現有實體按鍵的電容式按鍵系統級封裝（SiP）模塊大單。

換句話說：以後的 iPhone 就是光禿禿的了，一個實體按鍵都沒有啦！

外網消息表示：蘋果要把在 iPhone 沿用多年的音量鍵及電源鍵等實體按鍵拿掉，需要至少兩個系統級封裝模塊來整合電容式按鍵及 Taptic Engine 馬達等相關零組件，相關係統級封裝模塊大單都由日月光投控獨家拿下。

3、新 iPhone 是摺疊屏？有可能，但不一定是現在

Android的摺疊屏已經有幾十款了，iPhone 的摺疊屏什麼時候會來呢？別急，庫克在做了！

根據美國商標和專利局（USPTO）近日公示的清單，蘋果公司獲得了一項關於摺疊屏幕手機專利，重點介紹了全新的彈簧層概念，以減輕摺疊時的壓力。相關訊息顯示，該彈簧層由金屬彈簧陣列組成，然後在彈簧層中內嵌力傳感結構（如應變計）等傳感器，此外專利中還表示如果有需要，可將泡沫柱和其他可壓縮結構與彈簧穿插在一起，以幫助調整彈簧層的性能。

不過嘛，申請專利是個很正常的事情，也不是申請了就要馬上應用對不對？下一代 iPhone 或許是摺疊屏，但也許只是個概念也說不定！

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