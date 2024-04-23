內地Tesla Model Y起火　竟係手機充電線導致　4招提防USB短路

手機充電線竟釀成Tesla Model Y起火？車輛燒毁，第一時間想到的可能是油缸問題。可是，內地傳媒「科技快」報導，4 月 22 日，在浙江發生了一單 Tesla Model Y 的起火意外，整輛車幾乎全被燒毀，原因竟與一條 USB 線有關。



根據監視器錄影片段，Model Y 的副駕駛座位置突然竄起火焰，火勢迅速蔓延至車輛前半部分。所幸的是，由於當時車窗緊閉，車內的氧氣不足，因此才令火勢自行熄滅，避免火勢加劇發生。

經過調查發現，火災是由於手機 USB 充電線短路造成自燃所引起。當時，Model Y 正在充電中，因此車輛沒有進入休眠狀態。車主將手機 USB 充電器插入 USB 插座中取電，而USB 線接口發生故障過熱，最終導致起火燃燒。

當地的消防部門提醒，如果長時間不拔除車內 USB 插座上的充電線，可能會讓 USB 線接口發生故障，不但可能損害手機電池，還有可能對汽車造成損壞。此外，切記不可使用出現磨損、斷裂或損壞的充電線，這些損壞的地方可能會引發短路，甚至發生火災。請務必使用原廠提供或經過認證的充電設備，這些設備通常符合安全標準，能減少故障風險。

提防USB短路的Tips：

1）不使用時請將充電線拔除車載USB插座，避免長期插座過熱。



2）定期檢查數據線,發現外皮磨損、斷裂或其他損壞立即停止使用。



3）儘可能選用原廠認證充電線和設備，符合安全標準。



4）如 USB 插座或數據線過熱，應立即拔除檢修，避免發生短路起火危險。



資料來源：快科技