直擊星之卡比LCX香港限定PopUp Store｜Kirby’s Toki-Meki Crane Fever Hong Kong｜買特別版精品、同卡比合照慶生｜任天堂人氣角色星之卡比4.27生日，粉紅肉丸將於4.26至5.26在尖沙咀LCX舉行「Kirby’s Toki-Meki Crane Fever Hong Kong」展覽！場內Pop Up Store還有早前只限於卡比展示發售，連專門店都沒有發售的限定版公仔／精品！



真卡比周六日現身．霓虹光管retro機鋪打卡區

今次活動是由BANDAI NAMCO 萬代南夢宮主理，主題剛好跟NAMCO機鋪相似，主打一個80cm高的公仔卡比，還有一系列夾公仔機背景、霓虹光管等retro 80年代味打卡靚景。HashTECH記者今次同日系偶像女團メルヘン的成員兼卡比忠粉灰原伊夏（IG @ika.marchen）一齊去打卡再掃貨！行動目標就是與「壽星仔」卡比本人合照打卡！各位如果都想見這粒粉紅波波，就要在展期內的周六／日準時去到LCX門外的生日蛋糕背景打卡區。

LCX星之卡比香港限定PopUp Store（鍾世傑 攝）

卡比真身出沒時段

日期：4月27至28日／5月4至5日／5月11至12日／5月18至19日／5月25至26日

時間：2PM／2:45PM／3:30PM／4:15PM／5PM／5:45PM

名額：每時段約15分鐘，上限為15個名額，每組名額限4人。

（就算未能跟卡比合照，只要在蛋糕前打卡影相，也會得到一頂卡比紙帽）



打完卡、打卡比Switch Game

展覽分成打卡區／卡比遊戲試玩區／Pop Up Store 三個部份，中間的任天堂試玩區有最新《星之卡比》Swtich Game玩，比如《星之卡比探索發現》、《星之卡比新星聯盟》、《星之卡比Wii 豪華版》、《卡比的美食節》。

中間的任天堂試玩區有最新《星之卡比》Swtich Game玩（鍾世傑 攝）

開放時間：中午12時至晚上8時（鍾世傑 攝）

勁掃活動限定Kirby Crane Fever 打機主題精品

最後就是fans為之瘋狂的買物區，Pop Up Store約分為左／中／右 3區，正中間長型貨架上，正是大會主題「Kirby’s Toki-Meki Crane Fever 」夾公仔機鋪系列的公仔及各種匙招、小精品。主題款式的卡比特別用令身布料製，頭上戴了大耳機，好retro風。（Pop Up Store 開放時間：4月26日至5月25日／每日10：00至22：00／特定日子試玩後有紀念品）

Kirby’s Toki-Meki Crane Fever 細掛飾公仔 $138（鍾世傑 攝）

Kirby’s Toki-Meki Crane Fever公仔 $228（鍾世傑 攝）

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場內還有其他卡比精品，記者再不控此伊夏、她就會破產。（鍾世傑 攝）

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推介這款「卡比麻薯波波」公仔，布料手感佳，豆豆袋子一樣好好攬，之前幾次在香港發售都即時售罄。$288

最後，會場還有一張送完即止的「生日卡」，可以在場內3個指定位置打印仔，自製你的「星之卡比生日卡」。

最後，會場還有一張送完即止的「生日卡」，可以在場內3個指定位置打印仔，自製你的「星之卡比生日卡」。

LCX 「Kirby’s Toki-Meki Crane Fever Hong Kong」展覽及活動

開放日期：2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 26 日

展覽地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX

入場費用：免費

開放時間：上午 10 時至晚上 10 時

查詢電話：3102 3668

