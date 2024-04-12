Sony ULT wear 藍牙耳機 Sony ULT FIELD 藍牙喇叭｜日本索尼專利的 MEGA BASS 強勁低音技術，是其耳機／walkman 產品一大賣點。2024年索尼以全新label「ULT」（ultimate power sound 系列），頭砲Sony ULT wear 頭戴式藍牙耳機，更針對XM5用家不滿之處加以改良，且價錢更大眾化、低音勁到好似有道力量「轟入耳」，好此道者必買。



全面改良XM5不足之處．定價平50％！

Sony WH-1000XM5 頭戴式耳機，雖然因為外型靚仔、幼耳機頭帶掛頸舒服易襯衫，在香港賣到通街撞款，但其實這款耳機收到的不滿也不少。Sony ULT wear 頭戴式藍牙耳機則針對這些問題作出回應。而且以官方定價計，XM5售$3190，而Sony ULT wear 在4月12日全球開售價錢，僅需$1599港元，是XM5的一半。

Sony ULT wear頭戴式藍牙耳機針對XM5用家不滿作改良，價錢更大眾化（鍾世傑 攝）

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XM5低音唔夠勁？畀夠兩級ULT終極低音你嘆！

首先有人覺得它的低音不夠4代強勁，Sony ULT wear 就給你重重的低音味精，改用新開發40mm動圈單元，加上V1處理器，加強低音衝擊力，同時亦不失還原度及音樂細節。最值得一提是機身的實體「ULT」按鈕，似足《狂野時速》入的戰車開Nitrous氮氧加速，點一下會開動「ULT1」 重低音，其濃度已經有返XM4時代的風味。

實體ULT按鈕似足《狂野時速》戰車Nitrous氮氧加速，一點即加重低頻量（鍾世傑 攝）

可開App預設兩級EQ

再多按一下轉「ULT2」終極低音，你會感受到低音帶有一股實體的力度，實實在在打入心。Sony就建議「ULT2」用於渲染一般的流行曲，如歌曲本身已非常重低音，有可能會蓋過人聲、高中音，「ULT1」已經夠玩。當然，如果你如果熱愛被低音轟炸，就一定要試試！你亦可以開headphone app，自己custom兩個mode的低頻量及EQ，之後不用開app就可一鍵轉風格。

可開headphone app，custom兩個mode的低頻量及EQ，之後一鍵轉風格（鍾世傑 攝）

索尼耳機．終於摺得

都要帶個頭盔，XM5雖被指低音量不足，不夠Sony味，但風格這東西很主觀，各有特色難稱是XM5的弱點。標題所言Sony ULT wear完勝XM5之處，其實是針對XM5用家另一不滿；因「外型先決」令耳機不能摺合，耳機收納盒過於巨大難以帶出街。Sony ULT wear 則重新起用XM4的傳統外觀，不單可以摺合收納（附送耳機盒），機身按鈕大大粒、更有漸變金屬色Sony logo 點綴，相當美觀。

Sony ULT wear 則重新起用XM4的傳統外觀，可以摺合收納。（鍾世傑 攝）

最後提一提其電量表現，開動ANC降噪可連聽30小時，關ANC甚至可以聽50小時。另具急充3分鐘聽90分鐘／急充10分鐘聽5小時的便利性能。

Sony ULT wear藍牙耳機：4月12日起發售，共有黑／白／灰3色：各售＄1,599港元

附送耳機盒，當中亦附USB-C充電線、3.5mm耳機線。（鍾世傑 攝）

Sony ULT Field 藍牙喇叭系列｜同日發表．7月發售

4月12日發表的Sony ULT產品，還有轉承自XB系列藍牙喇叭的新作「Sony ULT FIELD」藍牙喇叭系列，首發有針對home party大面積使用的Sony ULT FIELD 10！兩者設計均為防水織網料機身，圓柱設計可以打橫／打直放，都設有「ULT 按鍵」轉換2級別的ULT bass。記者在Sony Office的室內試聽 ULT FIELD 10，開動ULT2後低音非常有重量感，加上機身兩端還有環型LED閃燈，好似去了九展 Music Zone 企前排睇live的震撼感及臨場感，轟到心臟炸裂。

針對home party大面積使用的Sony ULT FIELD 10，需要雙手才拿得起。（鍾世傑 攝）

ULT FIELD 10開ULT2 時有種被低音轟到心臟的感覺。（鍾世傑 攝）

Sony ULT FIELD 7有4色選，前臂長度左右大小，好適合隨身帶去海邊或遠足個人聽歌。（全部未定價／預定7月發售）

ULT FIELD 7就好適合隨身帶，去海邊或遠足時個人聽歌。（鍾世傑 攝）