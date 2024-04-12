Sony ULT wear藍牙耳機｜震撼低音售價僅XM5一半、更有1優點完勝
Sony ULT wear 藍牙耳機 Sony ULT FIELD 藍牙喇叭｜日本索尼專利的 MEGA BASS 強勁低音技術，是其耳機／walkman 產品一大賣點。2024年索尼以全新label「ULT」（ultimate power sound 系列），頭砲Sony ULT wear 頭戴式藍牙耳機，更針對XM5用家不滿之處加以改良，且價錢更大眾化、低音勁到好似有道力量「轟入耳」，好此道者必買。
全面改良XM5不足之處．定價平50％！
Sony WH-1000XM5 頭戴式耳機，雖然因為外型靚仔、幼耳機頭帶掛頸舒服易襯衫，在香港賣到通街撞款，但其實這款耳機收到的不滿也不少。Sony ULT wear 頭戴式藍牙耳機則針對這些問題作出回應。而且以官方定價計，XM5售$3190，而Sony ULT wear 在4月12日全球開售價錢，僅需$1599港元，是XM5的一半。
XM5低音唔夠勁？畀夠兩級ULT終極低音你嘆！
首先有人覺得它的低音不夠4代強勁，Sony ULT wear 就給你重重的低音味精，改用新開發40mm動圈單元，加上V1處理器，加強低音衝擊力，同時亦不失還原度及音樂細節。最值得一提是機身的實體「ULT」按鈕，似足《狂野時速》入的戰車開Nitrous氮氧加速，點一下會開動「ULT1」 重低音，其濃度已經有返XM4時代的風味。
可開App預設兩級EQ
再多按一下轉「ULT2」終極低音，你會感受到低音帶有一股實體的力度，實實在在打入心。Sony就建議「ULT2」用於渲染一般的流行曲，如歌曲本身已非常重低音，有可能會蓋過人聲、高中音，「ULT1」已經夠玩。當然，如果你如果熱愛被低音轟炸，就一定要試試！你亦可以開headphone app，自己custom兩個mode的低頻量及EQ，之後不用開app就可一鍵轉風格。
索尼耳機．終於摺得
都要帶個頭盔，XM5雖被指低音量不足，不夠Sony味，但風格這東西很主觀，各有特色難稱是XM5的弱點。標題所言Sony ULT wear完勝XM5之處，其實是針對XM5用家另一不滿；因「外型先決」令耳機不能摺合，耳機收納盒過於巨大難以帶出街。Sony ULT wear 則重新起用XM4的傳統外觀，不單可以摺合收納（附送耳機盒），機身按鈕大大粒、更有漸變金屬色Sony logo 點綴，相當美觀。
最後提一提其電量表現，開動ANC降噪可連聽30小時，關ANC甚至可以聽50小時。另具急充3分鐘聽90分鐘／急充10分鐘聽5小時的便利性能。
Sony ULT wear藍牙耳機：4月12日起發售，共有黑／白／灰3色：各售＄1,599港元
Sony ULT Field 藍牙喇叭系列｜同日發表．7月發售
4月12日發表的Sony ULT產品，還有轉承自XB系列藍牙喇叭的新作「Sony ULT FIELD」藍牙喇叭系列，首發有針對home party大面積使用的Sony ULT FIELD 10！兩者設計均為防水織網料機身，圓柱設計可以打橫／打直放，都設有「ULT 按鍵」轉換2級別的ULT bass。記者在Sony Office的室內試聽 ULT FIELD 10，開動ULT2後低音非常有重量感，加上機身兩端還有環型LED閃燈，好似去了九展 Music Zone 企前排睇live的震撼感及臨場感，轟到心臟炸裂。
Sony ULT FIELD 7有4色選，前臂長度左右大小，好適合隨身帶去海邊或遠足個人聽歌。（全部未定價／預定7月發售）