WeChat Pay HK乘車碼支援內地15城市．乘車碼﹑錢包開通方法｜現時一到假期，各個關口都迫滿人潮北上消費。現時，使用 WeChat Pay HK 乘車碼，終於可以支援 15 個內地城市的公共交通工具，包括在深圳﹑上海﹑廈門等地方便搭車觀光。



現時，只要使用WeChat Pay HK 開通乘車碼後，就能使用 WeChat Pay HK 的錢包，在 15 個內地城市的公共交通工具中，掃碼入閘乘車。支付時，無需切換錢包狀態， WeChat Pay HK 乘車碼會直接在港幣錢包中扣款，再按最優匯率自動兌換成港幣結算，匯款過程 0 手續費。

開通「乘車碼」步驟：

只需要在 WeChat 中，點擊「服務」＞「跨境遊」＞「交通」，選擇前往的城市公共交通工具，開通乘車碼。要注意的是，不同城市的乘車碼都要單獨開通，所以要在出發時提前開通。

WeChat Pay HK 錢包開通方法



想在內地使用 WeChat Pay HK 支付或乘車的話，都要事先開通 WeChat Pay HK 錢包，能在內地消費時更方便，不用再找續現金。想知如何開通，可以參考以下步驟：

一、加入銀行卡（點圖放大解說）

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二、完成身份認證（點圖放大解說）